Reforma a la salud: nuevos reparos que tiene el proyecto del Gobierno

La tensión en el sector de la salud no cede. Alejandro Gaviria, actual ministro de Educación, pero también exministro de Salud, se refirió a lo que se ha hablado de la reforma a la salud de Colombia, infiriendo que esta debe basarse en un diagnóstico claro.



Gaviria criticó duramente algunos aspectos del proyecto durante el Consejo de Ministros, haciendo referencia a sus preocupaciones frente a lo poco que se conoce de la posible reforma. El funcionario aseguró que sin un diagnóstico claro, ni respuesta a las preguntas planteadas respecto al proyecto de ley, se puede hacer “mucho daño”.



“Todo esfuerzo reformista debe empezar por un diagnóstico, por un análisis de lo que funciona y no funciona, por una evaluación de las capacidades instaladas (nunca se comienza de cero) y las heterogéneas realidades territoriales", advirtió Gaviria.



El ministro manifestó que eliminar las EPS no soluciona la insostenibilidad financiera, la corrupción y las desigualdades territoriales a las que se enfrenta el sistema. De igual manera, desde su punto de vista, se está insinuando que los problemas en torno a la salud se originan de la administración, cuando se relacionan “más con la inequidad”.



Adicionalmente, destacó que "la experiencia de Colombia con pagadores únicos públicos ha sido desastrosa. Lo fue con la llamada libre adscripción del Seguro Social en 1996, con los recobros directos del Fosyga por la atención a la población desplazada en 2001 (...). El país recuerda los carteles de la hemofilia, el VIH, enfermos psiquiátricos, y demás".



El ex jefe de la cartera de Salud indicó que se plantea una estrategia extraña en la que se busca destruir lo que funciona en las ciudades para arreglar lo que no funciona en las zonas rurales.



“En lugar de tratar de adaptar una estrategia de atención primaria al sistema, la reforma trata de adaptar todo el sistema a una estrategia de atención primaria. Una lógica extraña", manifestó.



Llevando la mirada hacia las dudas que aún existen en torno a la reforma, de la que aún no se socializa el texto, el funcionario aprovechó para afirmar que el sistema actual tiene muchas fortalezas “producto de treinta años de innovación y trabajo colectivo”, por lo que “destruirlo sería un suicidio”.

Alejandro Gaviria, ministro de Educación Cortesía Ministerio de Educación

Frente a las declaraciones dadas por Alejandro Gaviria, actores de la salud han manifestado que son pertinentes las afirmaciones y planteamientos del ministro teniendo en cuenta que “está en la capacidad de liderar dentro y fuera del Gobierno la construcción de un gran consenso nacional, en torno a la preocupación del presidente Petro de fortalecer la medicina preventiva y la atención primaria”, así lo confirmó Gustavo Morales Cobo, ex presidente de Acemi.



Adicionalmente, manifestó que es posible que estas declaraciones lleven a una gran reflexión a la ministra de Salud, Carolina Corcho, para lograr cumplir con los objetivos a los que busca llegar el Gobierno con respecto al sistema de salud.



“Yo creo que el ministro de Educación Gaviria, al haber sido por seis años ministro de Salud, siente una responsabilidad con ese sector y está haciendo un aporte al debate. Y lo que corresponde a una ministra con estatura, como creemos que es Carolina Corcho, es agradecer el aporte, evaluar cada argumento y si tiene mejores, ella sabrá plantearlos y si no los tiene, sabrá agradecerlos, porque sin duda le ayudarán mucho a mejorar la reforma”, dijo Morales Cobo.



Por otra parte, Gustavo Quintero, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, manifestó que las declaraciones de Alejandro Gaviria “hay que tenerlas muy en cuenta ya que son pertinentes y provienen de una persona que conoce profundamente la realidad del sistema de salud y además, al país. No es un teórico”, dijo.

