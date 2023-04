Reforma de salud, se negó el archivo y sigue la discusión

El pasado 19 de marzo se estrenó otro episodio de la serie de reforma de la salud, que lleva más de dos meses en el top de las más vista en el país. El escenario fue la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde avanza el trámite legislativo de esta reforma, una de las estructurales del programa de Gobierno.



Todo comenzó la noche del martes, luego de que se aplazara el primer intento de discusión por una serie de recusaciones presentadas por los congresistas. Según algunos medios, se citó a una reunión extraordinaria entre el ministro del Interior, Alfonso Prada; la ministra de Salud, Carolina Corcho; los ponentes del proyecto y Verónica Alcocer, la primera dama, para afinar algunos puntos antes del debate de la ponencia del Ejecutivo.



Lo siguiente en la agenda era un desayuno a las 7:30 de la mañana del miércoles en la casa de Nariño con los 21 representantes de la comisión en la que se tramita la reforma. Se pretendía, según congresistas, conseguir los votos para el proyecto, pero muchos de ellos no confirmaron y el encuentro se canceló.



Así, a las 10:00 a. m. del miércoles debía iniciar el segundo intento por discutir el proyecto con el que se pretende “transformar el sistema de salud”, pero esta vez porque la Comisión de Ética estaba revisando las recusaciones presentadas, la sesión se movió.



Luego de que la Comisión de Ética no aceptara las recusaciones, inició el debate a las dos de la tarde.



El debate

Con la presencia de los 21 representantes que conforman la comisión, inició la segunda sesión en la que se tiene agendado el primer debate del proyecto de Ley 339. Tras el anuncio de la negación de las recusaciones presentadas el miércoles, continuo el debate.



Antes de llegar al del Gobierno, los congresistas Juan Felipe Corzo, del Centro Democrático, y Betsy Pérez, de Cambio Radical, hicieron la exposición de su ponencia de archivo del proyecto del Ejecutivo.



En palabras del representante Juan Felipe Corzo, ellos piden archivar la iniciativa de Corcho porque “están en contra de la burocratización”, que según ellos se incentiva con los fondos regionales que se mantienen en el texto de la ponencia.



Además, porque “la viabilidad financiera por parte del Ministerio de Hacienda y el impacto fiscal que traería la reforma es una preocupación mayor”.



Otro de los puntos por los que piden archivar el proyecto de Ley 339 es porque “se necesita un sistema de salud mixto” y porque esa iniciativa propuesta “desconoce los avances en materia de cobertura y eficiencia”. Así como las cargas que Asumiría la Adres y su poca capacidad para cumplir esas funciones.



Con 17 votos en contra y solo 4 a favor, la ponencia de archivo no progresó y la de Corcho se mantiene.



Se espera que se agende la discusión, pero como dijo la representante Martha Alfonso Jurado, el proyecto del Gobierno “está vivo”.



CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

Periodista de Portafolio