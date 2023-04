Respuesta de Petro a partidos que no apoyarán la reforma a la salud

Los partidos Conservador y de 'la U', en horas de la tarde de este martes 18 de abril, confirmaron su decisión de no apoyar la reforma a la salud propuesta por el gobierno de Gustavo Petro.



Esta acción no pasó desapercibida por el presidente, quien, a través de su cuenta de Twitter, se refirió a esta decisión, asegurando que ha mantenido su postura frente al articulado del proyecto de ley.



“No se pueden aceptar la totalidad de las propuestas porque nos devuelven a un mundo donde el dinero público es manejado por privados que hacen negocio con él y con la salud de los colombianos. Buena suerte", trinó Petro.



Con más anterioridad, el presidente había manifestado que la discusión de esta reforma era una “prueba de fuego” para la coalición del Pacto Histórico.



“Son las reformas fundamentales que aplican el programa de gobierno que el pueblo eligió. La coalición mayoritaria ha aceptado que la base del planteamiento común político en el Congreso es el programa que el pueblo eligió y, en esa medida, de eso depende la coalición”, expresó el presidente.



De igual manera, Petro agregó que existen uno ejes importantes “sin los cuales la reforma no tendría sentido y es que el dinero público se maneje públicamente y deje de ser el escenario de robos, de crisis hospitalarias, traslados como hubo en el pasado al paramilitarismo e ineficiencia en la salud de los colombianos”.



