Reforma salud: piden mayor atención al proyecto, que empezará debate en el Senado

Ahora que se debatirá la reforma a la salud en el Senado, el ambiente respecto al articulado aún es sombrío e incluso desolador por la posible inviabilidad del texto para mejorar el sistema de salud de todos los colombianos.



Si bien el año pasado al proyecto de ley le dieron luz verde en la Cámara de Representantes, actores del sector le han hablado al Gobierno y al Congreso para que se ajusten algunos puntos de la reforma, pues en la coyuntura, el desfinanciamiento en salud es una de las mayores amenazas para el sector.



De acuerdo con Diego Mauricio Acevedo, partner en Holland & Knight, el ambiente de la reforma es de incertidumbre, no solo por la gravedad de la crisis financiera que viene atravesando el sector y “que propicia el Gobierno”, sino también por el “desconocimiento del mismo”.



“Lo anterior, aunado a la incertidumbre que genera el hecho de desconocer las virtudes del Sistema de Salud colombiano que, como fue demostrado en pandemia, es catalogado como uno de los mejores de la región”, destaca el abogado.



Así mismo, se cuestiona que el proyecto se queda corto en determinados asuntos como los programas de prevención que permiten ahorrar recursos al sistema previniendo el desarrollo de patologías.



“Resultaría ideal precisar en las funciones de los actores que juegan en la prestación del servicio, por cuanto el articulado superpone competencias con las de la Adres, con los Fondos Cuenta, con los CAPS o las entidades territoriales”, aseguró.



De igual manera, Transparencia por Colombia y el Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud en monitoreo de la reforma advirtieron los riesgos que persisten dentro del articulado.



Por un lado, las entidades señalan que una de las grandes amenazas del proyecto son las auditorías para el pago por prestación de servicios en salud, que en los debates anteriores se aprobó que para las cuentas de los servicios de salud, la Adres deberá abonar el 85% de los facturados a los prestadores en un plazo máximo de 30 días, sin embargo, el 15% restante se terminaría de pagar una vez se complete la auditoría.



Además, cuestionan los planes con el Sistema Público Unificado e Interoperable de Información en Salud (SPUIIS), pues aseguran que hoy se espera que este sea realmente funcional y que tenga la capacidad de integrarse con los otros sistemas de información.



Añaden, también, el proceso de designación de los directores de las Instituciones del Estado (ISE).



Otro punto relevante son las fuentes, uso y gestión de los recursos financieros del sistema, pues según los actores, la reforma debe determinar los servicios sociales complementarios que serán financiados con recursos de la salud, así como también la fuente.



Portafolio había comunicado las opiniones de Marcela Brun, asesora de políticas públicas en Así Vamos en Salud, entre las cuales destacó que la suficiencia de los recursos para el sistema este año no sería suficiente, especialmente por el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que se ajustó al 12,01%.



Y es que a la discusión sobre la reforma se unieron actores de diversos sectores del país. En medio de un foro, sobre el proyecto de ley, organizado por la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), se manifestó que el articulado podría generar una politización de la salud, mayor escasez de personal médico e inclusive una crisis financiera.



Por ejemplo, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, señaló que la reforma no resuelve los principales problemas que hoy tiene la salud colombiana, como lo son las demoras en el acceso a los servicios, las desigualdades regionales y la sostenibilidad financiera.



“Más que un análisis detallado de cuáles son los problemas y cómo se podrían solucionar, creo que la reforma está basada en una especie de sobresimplificación ideológica”, indicó.



Así mismo, el investigador en sistemas de salud de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Andrés Vecino, detalló que el país sí necesita una reforma, pero que la actual es “inconveniente”, además de suponer problemas por escasez de talento médico.



“Las demandas de la sociedad en salud siempre son superiores a los ingresos asignados, implica más recursos y eficiencia”, dijo.

Reforma a la salud FOTO: iStock

La política

De acuerdo con lo dicho a Portafolio por Andrés Forero, representante a la Cámara, en el sentido del debate en Senado, se siente que el Gobierno tiene unos números más apretados.



“Son 14 los senadores que hacen parte de la Comisión Séptima y por lo menos cinco ya han manifestado su intención de votar de manera negativa al proyecto y de los 9 restantes hay cuatro que eventualmente podrían votarla en contra”, afirmó.



Adicionalmente, reiteró que en la medida que siga pasando el tiempo, se van a hacer notorios los “resultados de esa asfixia económica a la que ha sometido el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, al sistema. Seguramente las posibilidades de que la aprueben pueden reducirse”.



Por otra parte, Forero detalló que durante el debate en Senado es posible que se hagan ajustes en parte de los puntos que componen el articulado, aunque es prudente esperar y analizar cómo va a ser la presentación de los ponentes.



Detalló que aunque a priori no se puede asegurar que la Corte Constitucional va a “tumbar” la reforma, sí hay argumentos de fondo como que el articulado toca el núcleo principal de un derecho fundamental, que debió haberse tramitado como ley estatutaria y no como una ordinaria.



“La Corte podría terminar tumbando este proyecto de ley, sobre todo por las consecuencias evidentes que podría tener en materia de salud, implicando un retroceso y un desmantelamiento del sistema”, dijo.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Portafolio