Reforma de la salud aún no da claridad financiera para las EPS

La reforma de la salud pasó la semana pasada su primer debate en la Comisión VII de la Cámara. Frente al articulado aprobado, en el que se eliminaron artículos “polémicos” como los que permitían la creación de fondos regionales, y se avalaron algunas proposiciones, aún hay elementos como la poca claridad frente al papel de las gestoras, la elección en el aseguramiento y el encargado del riesgo financiero que preocupan a gremios y analistas.



(Vea: Minsalud y EPS hablaron sobre transformación a Gestoras de Salud).

La aprobación de artículos como el 49, el 53 y el 54, que se refieren a la transición de EPS a gestoras y sus funciones, lleva a analistas como Cristián Vanegas a afirmar que “el impacto para las EPS o gestoras va a ser fuerte, porque cambiaría totalmente su modelo de negocio”.



Hoy las EPS se encargan del cuidado y reciben el dinero, pero “las gestoras se encargarían de hacer una gestión administrativa entre los Centros de Atención Primarios (Caps) y los prestadores, pero no se encargan de negociar nada”, como menciona Paúl Rodríguez, docente de la Universidad del Rosario.



En esa medida, “con la posibilidad de que desaparezca la Unidad de Pago por Capitación (UPC), no hay un dinero con el que se logre negociar y las gestoras perderían mucho interés en hacer bien su trabajo”, agrega Rodríguez.



Un incentivo fuerte que necesitarían las gestoras es que se tenga responsabilidad financiera frente a un presupuesto. “La versión actual del articulado no tiene un presupuesto. Las gestoras y los Caps no manejan presupuesto y eso es realmente problemático, porque hoy en día hay un presupuesto claro”, afirma el académico.



Frente al aseguramiento, en el que gremios de EPS afirman que se perdería la elección, es clave decir que el riesgo, según Rodríguez, está en que desaparece la posibilidad de elegir y las gestoras no tendrían tanta posibilidad de competir, porque lo que tendrían sería una red de Centros de Atención Primaria.



Aunque, frente a esto el Ministerio de Salud afirmó que “los usuarios van a poder elegir a su gestora”.



(Vea: Reforma a la salud podría dejar a más de 100.000 personas sin empleo).



Pero de manera general, hoy en día el aseguramiento es mixto, porque según las cifras de la Adres hay 26 millones de personas que pertenecen a al régimen subsidiado, frente a 22,8 millones que están en el contributivo.



En esta materia, con lo aprobado no se presenta un cambio significativo frente al modelo actual, pero sí frente al proyecto inicial de reforma que presentó el Gobierno.



Según lo aprobado hasta ahora, el riesgo financiero será asumido de manera mixta, como el modelo de salud que se propone, es decir, una parte estará a cargo del Estado y otra en cabeza de las gestoras.



Alfredo Mondragón, representante a la Cámara y ponente de la reforma de la salud, le dijo a Portafolio que el riesgo financiero se debe entender desde dos perspectivas. Por un lado se refiere a el riesgo financiero cuando los recursos no alcanzan y, en un segundo caso, el riesgo financiero cuando no se controla el gasto.



(Vea: Gestarsalud mantiene alertas por la reforma de la salud: 'No es clara').



“Creemos que el arreglo de control de gastos sobre la base de autorizaciones no pueden ser el instrumento de gestión del riesgo financiero. Eso porque ha creado barreras de acceso. Vamos a buscar varios instrumentos que no queden en un solo actor, uno de ellos es la autorregulación médica, para que se le respete la autonomía médica, pero eso con un régimen tarifario para que no se den sobrecostos por la integración vertical”, explicó Mondragón.



Frente a la mirada del riesgo financiero cuando no alcanzan los recursos, el ponente afirmó que actualmente “las fuentes de financiación se sustentan en casi un 95% por cotizaciones e impuestos, por lo tanto es la ciudadanía la que sustenta los recursos”.



Entonces, “con el nuevo acuerdo institucional se materializa que las EPS nunca pusieron dinero para gestionar el riesgo financiero, así que lo van a seguir asumiendo los colombianos y las colombianas a través de los recursos públicos”, afirmó el representante.







Otras preocupaciones

Gremios que agrupan EPS, como Gestarsalud, encuentra que “la transformación de las EPS hacia gestoras expone a estas entidades a una transición cuyos tiempos y condiciones son inviables, quedando de por medio los usuarios, así como que las funciones de las gestoras por ahora no son claras y sus responsabilidades se cruzan con las de otras instancias”.



Acemi, otro gremio de EPS, menciona que la fragmentación en el servicio va a llevar a que los usuarios tengan barreras en el acceso a los servicios médicos para sus tratamientos.



El hecho de que la Adres sea pagador único es otro de los puntos que preocupa a consultores como Cristián Vanegas. Esto por la robustez que requiere la entidad para asumir esas funciones.



Por lo pronto, se espera que el segundo debate en plenaria de la Cámara para ver si hay modificaciones en este segundo ‘round’.



(Vea: El 'poder' para Petro aprobado en primer debate de reforma a la salud).

​

Segundo debate

Esta semana se radicó la ponencia para segundo debate de la reforma de la salud.

“Le informo al país que acabamos de radicar ponencia positiva para segundo debate de la reforma a la salud, estamos listos para ir a plenaria de Cámara a defender el proyecto. No nos pidan que la salud siga siendo un negocio”, escribió el congresista Alfredo Mondragón.



Adicionalmente, mencionó que el texto no tiene modificaciones y que están intentando mantener los acuerdos. Es decir, que no estén artículos como los que permiten crear fondos regionales y se mantengas las esencias de la reforma.



(Vea: Qué viene para la reforma de la salud tras aprobación en primer debate).



CLAUDIA MILENA QUINTERO RUEDA

Periodista Portafolio