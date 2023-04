Reforma llega con vida llega a su debate

La reforma de la salud sigue en el ojo del debate y, pese a que ya se inició su trámite en el Congreso, no se ha empezado a debatir el articulado como tal.



El jueves de la semana pasada los congresistas Juan Felipe Corzo, del Centro Democrático, y Betsy Pérez, de Cambio Radical, expusieron la ponencia de archivo del proyecto del Gobierno y con 17 votos en contra y solo 4 a favor, no progresó.



Hecho que le dio vida al proyecto liderado por la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho.



Justo después de la discusión del proyecto de archivo, la representante Martha Alfonso Jurado afirmó que la ponencia mayoritaria, es decir, la de Corcho, “está viva”.



Así, como mencionó el ministro del Interior, Alfonso Prada, los 17 votos que le dieron vida al proyecto del Gobierno son una muestra de que “sí están los apoyos”.



En esa medida, y si no pasa nada extraordinario, para mañana a las 9:00 de la mañana está agendado el debate del proyecto de Ley 339 que pretende modificar el sistema de salud del país.



Entre tanto, la dilatación del trámite le dios paso al ministro de la política para negociar de nuevo con los líderes de los partidos Conservador y ‘la U’, que en su último anuncio afirmaron que “no se va a apoyar el texto de reforma de la salud tal y como lo presentó el Gobierno”, es decir, sin la integración de sus 133 proposiciones.



Pese a eso, los dos partidos reconocen que sí se necesita una mejora al sistema de salud, lo que permite pensar que si se reconocen las proposiciones claves de las dos colectividades, como las funciones de las gestoras y la gestión del riesgo, sí la apoyen.



