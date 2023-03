Las preocupaciones que tienen trabajadores de la salud por la reforma

En el proyecto de reforma a la salud que presentó el Gobierno, el artículo 72 propone formalizar a los trabajadores del sector.



Según el Ministerio de Salud, se pretende que los trabajadores de las Empresas Sociales del Estado (ESE) estén formalizados. De acuerdo con los datos, falta que el 73 % de los esos colaborados, que son 128.643, dejen de estar vinculados por prestación de servicios.

(Vea: Gestarsalud busca claridad sobre libre elección de EPS en la reforma).

En el texto inicial, el costo de esa formalización sería de $9 billones. Adicionalmente, en la reforma laboral que se presentó el pasado 16 de marzo, también hay disposiciones para que “las y los trabajadores de la salud salgan de la precarización bajo la modalidad de contratos basura, que prevalecen en el sector”, según mencionó la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho.



En ese sentido, Portafolio habló con cuatro trabajadores de la salud sobre sus condiciones laborales 'negativas' y de sus recomendaciones para mejorar.

Sebastián Ferrer, hospitalario en geriatría

Desde hace mucho tiempo se habla de la dignificación de los profesionales de salud: médicos, enfermeras, auxiliares y demás. Sin embargo, desde mi punto de vista, no se hace el esfuerzo necesario para hacerlo. Me explico, una carrera de medicina en universidad privada vale en promedio unos $18 millones por semestre, con una duración de 6 años o 12 semestres, si no pierde ningún semestre. Es decir, es una inversión de, aproximadamente, $216 millones.



Al salir, se gana un promedio de $3,7 millones, con horarios que incluyen fin de semana completo cada 15 días. No se puede tener una vida digna estando endeudado para costear la carrera y salir a ganar una minucia de la inversión realizada.



(Vea: Petro y partidos llegan a acuerdo para destrabar reforma a la salud).



La calidad en las condiciones se podría mejorar con regulación de horarios y contratación con todas las prestaciones, que se acaben los contratos por prestación, que generan más carga laboral y emocional. Además, que si uno cursa con calamidad o incapacidad, no se tenga miedo a que se acabe su fuente de ingresos. Un personal descansado es un personal que llega a trabajar con gusto.

Sebastián Ferrer, hospitalario en geriatría. Archivo particular

Álvaro Monterroso, ginecólogo y docente

En los últimos tiempos se ha perdido el rol social central del médico. Antes se valoraba mucho su esfuerzo educativo y de capacitación para mejorar las condiciones de las personas, pero ahora se reconoce y valora poco.



Por lo anterior, es necesario que desde la parte gubernamental se tomen acciones para mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud.



(Vea: 'El Gobierno retirará la reforma si no pasan los esenciales': Minsalud).



Incluso, considero que los médicos debemos aportar para conseguir una dignificación profesional y laboral. En especial, porque la relación médico - paciente es fundamental y a raíz de las condiciones de los trabajadores, esta se ha deteriorado.



El médico es una pieza fundamental, desde una visión humanística, porque es el que ayuda al paciente a aliviarse y por eso se debe buscar que esa relación sea más directa, que se puede dar con los médicos de familia resolutivos.



Además, se debe eliminar la intermediación entre esa relación y que los médicos dejen de tener que cumplir con llenar datos en un computador, así como mejorar las condiciones de los trabajadores para que se logre mejor atención.

Álvaro Monterroso, ginecólogo y docente. Archivo particular

Lainne Villanueva, internista

Se ven situaciones en las que los médicos tienen horarios con más de 18 horas. No se remuneran las vacaciones y muchas de esas situaciones generan un bajo número de profesionales en el sector y, por ende, en las instituciones. A lo que se agrega que, por la falta de personal, los médicos tienen a muchos pacientes y eso impide una buena atención.



A raíz de esas condiciones, los pacientes tienen tiempos largos de espera para autorizaciones de medicamentos y estudios de detección de enfermedades y muchas veces no hay tiempos oportunos para actuar.



(Vea: ‘El sistema de salud debe centrarse en lo preventivo’).



Otro de los problemas es que no se remunera a los médicos internos y sí se cumplen horarios extensos.



Toda esta situación podría mejorarse con que el Gobierno genere garantías con condiciones de trabajo justas y decentes, que exista una figura que vigile, controle, haga cumplir y sancione a quienes incumplen la ley. Considero que el trabajo a los médicos debe dignificarse desde justos salarios hasta un trato digno con el profesional, basado en el respeto y un reconocimiento de los saberes que cada médico tiene.

Lainne Villanueva, internista. Archivo particular

Natalia Inés Pitalúa, médica general

El trabajo de los médicos no está dignificado, en especial en la intensidad laboral. En muchas ocasiones les toca hacer turnos muy largos, pero en mi caso, en el lugar en el que trabajo está prohibido hacer turnos de 24 horas, máximo se puede 18 horas. Por lo general, uno hace turnos de seis horas: de siete a una, o de 12 hora: de siete a siete.



Pero pasa que a uno le asignan demasiados pacientes. Yo he visto que a un médico le pueden asignar hasta 30 pacientes. Estando acá en San José del Guaviare, a mi me toca revalorar y recibir pacientes. Uno hace todo corriendo y no alcanza el tiempo ni para almorzar, porque si uno se va, el paciente piensa que uno no está trabajando solo por ir a comer.



Yo creo que son más necesarios los médicos generales porque somos la primera línea de respuesta a los pacientes.



(Vea: Reformas a la salud: similitudes y diferencias de Gobierno y oposición).



En ese sentido, yo creo que una solución es incentivar económicamente a los médicos, y más a los médicos generales, porque son muchos los recién egresados que no buscan trabajar porque tienen un sueldo que no se acomoda a sus necesidades, sumando a eso la carga laboral.



Natalia Inés Pitalúa, médica general. Archivo particular

CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

Periodista Portafolio