Petro y partidos llegan a acuerdo para destrabar reforma a la salud

La reforma a la salud ha sido uno de los proyectos del gobierno de Gustavo Petro que más ha recibido críticas. En especial desde otros partidos que incluso han llegado a formular contrarreformas.



En las últimas horas, David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, anunció que el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con el partido Conservador y 'La U' para destrabar la reforma a la salud.

"Tenemos humo blanco. La reforma a la salud coge cada vez más fuerza de manera concertada. Tendremos un sistema mixto público privado", dijo el congresista después de una reunión del presidente con representantes de estos dos partidos.

Algunas horas previas a esto, la ministra de Salud, Carolina Rocho, había asegurado en un evento de la Andi que el proyecto podría ser retirado del Congreso si no se mantenían ciertas bases para conservar su capacidad de generar cambios sustanciales en el sector.



Esos términos fueron ratificados por Dilian Francisca Toro, jefe de la U, y Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, quienes señalaron que el Presidente aceptó la necesidad de mantener vivas las EPS, ahora llamadas Entidades Gestoras de Salud y Vida, bajo el entendido de que el modelo no puede ser solo estatal.

Cepeda aseguró que el proceso será socializado con su bancada en un encuentro este miércoles, cuando realizarán una mesa técnica. "Continúan como gestora de salud las actuales EPS, para construir sobre lo construido, pero tal como lo expresamos en nuestro proyecto con giro directo por parte de la Adres y sin integración vertical , será paulatino mientras la Adres se prepara. De manera que habrá un periodo de transición a convenir", añadió.

En síntesis, se acordó que habrá un modelo mixto de atención y se creará la figura de las gestoras en salud, las deudas de los hospitales públicos serían pagadas con vigencias futuras.

Analizadas las modificaciones que presentamos al Gobierno Nacional sobre la Reforma a la Salud conseguimos en beneficio de todos los colombianos:



✅Mantener el aseguramiento mixto ✅la libre escogencia

✅Fortalecer la atención primaria

✅Mantener el aseguramiento mixto ✅la libre escogencia

Sin embargo, el expresidente César Gaviria, líder del liberalismo, con quien los otros partidos habían elaborado la contrapropuesta a la reforma, no fue a la Casa de Nariño por cuestiones de agenda, según explicó. Por ello, se reunirá con sus pares y se espera un pronunciamiento público.



Por otro lado, congresistas de la oposición, como David Luna y Paloma Valencia, lanzaron duras críticas. "Ministra, por favor, hay que estar abiertos al debate y a la crítica. No pueden pretender que su Reforma a la Salud, que además es supremamente peligrosa, pase sin ninguna modificación", dijo Luna.



Valencia también señaló: "El Congreso es el que decide las leyes de la República, y si al Gobierno no le gusta que el Congreso pueda ejercer su función, que retire el proyecto. El Congreso sabrá sacar un proyecto que les sirva a los colombianos y no solo a la ministra".

