Los puntos álgidos de la reforma a la salud que aún no se debaten

A pesar de que este miércoles estaba en el orden del día la continuidad del debate de la reforma a la salud, que pretende modificar el sistema y que aún no define los artículos polémicos como los de la transformación de las EPS en Gestoras de Vida o las responsabilidades y obligaciones de la Adres, el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, levantó la sesión y reprogramó la discusión para el próximo martes 14 de noviembre.



Si bien el proyecto de ley ha traído consigo diferentes posturas, algunos de los representantes insistieron en negar la reforma por la ausencia del documento que debe emitir el Ministerio de Hacienda con el aval fiscal de la misma, es decir, cuánto va a costar dicho articulado.



El jefe de la cartera de Hacienda, Ricardo Bonilla, declaró que todavía tiene tiempo para hacer el documento, a pesar de las presiones que están ejerciendo algunos congresistas y que por ahora están viendo cómo avanza la iniciativa en Congreso para poder calcular con mayor fidelidad los alcances de este proyecto de ley.



“Las normas nos permiten presentar el concepto fiscal antes de que se acaben los debates. Este proyecto tiene cuatro vueltas, así que tenemos tiempo para ver qué pasa en estos debates y poder proyectar con mayor fidelidad”, aseguró.

El representante por el partido Conservador, Fernando Niño, ratificó la postura de su bancada de no apoyar el proyecto de ley indicando que, “consideramos que no cumple con el procedimiento, que no está determinado el impacto fiscal y sus costos en las regiones y que no va a resolver en las regiones el problema de la salud”.



En la misma línea, el representante por el Centro Democrático, Andrés Forero, aseguró que el gobierno de Gustavo Petro, perdió la oportunidad de mejorar el sistema de salud, que como consecuencia de su “terquedad”, hoy está poniendo en riesgo la salud de los colombianos.



“Esta reforma es un proyecto estatizante que no mejora o resuelve los problemas actuales del sistema de salud, sino que por el contrario los agrava (...). Hemos visto cómo por cuenta del presidente de la Comisión Séptima, Agmeth Escaf, se llenó de vicios de trámite y ahora tratan de imponerla a pupitrazos y con presiones de ministros rondando los pasillos de la plenaria”, destacó.



De hecho, la representante por el partido Verde, Catherine Juvinao, denunció que el martes, cuando inició formalmente la votación de la reforma y en donde se alcanzaron a aprobar dos bloques de artículos, la votación fue suspendida de forma arbitraria.

“Lo de esta plenaria es de no creer: en reforma a la salud, abren la votación de artículos y cuando van perdiendo suspenden la votación de forma arbitraria. Acto seguido entran en acción ministros y funcionarios, hablan con congresistas y mágicamente conforman mayorías minutos después”, advirtió.



Sin embargo, David Racero, representante por el Pacto Histórico, argumentó que en todo el proceso van 10 sesiones en donde se sabotea la votación de la reforma por falta de quórum. “El centro Democrático y Cambio Radical los que propician el saboteo. No tienen argumentos y con ello roban a los colombianos al irse del lugar de trabajo”, resaltó.

¿Por qué se levantó la plenaria de Cámara?

En el marco de la plenaria que se dio este miércoles en la Cámara, que tenía como punto uno la votación de la reforma a la salud, que ya cuenta con cerca de un 56% de los artículos aprobados, los congresistas hicieron una proposición para eliminar del orden del día la discusión del proyecto de ley, teniendo en cuenta que después de que se levantara la plenaria del martes por falta de quórum, no se cerró de manera correcta la sesión, hecho que infería en la discusión del articulado, por un “vicio de trámite”.



El presidente de la Cámara, Andrés Calle, explicó que no hubo vicio alguno en términos jurídicos y que se podría continuar con la discusión, pero finalmente se aprobó el levantamiento de la sesión y se reagendó un nuevo debate.



