Reforma de la salud quedó prácticamente desahuciada: ¿qué viene ahora?

El pulso de la reforma a la salud parece perder fuerza ahora que ocho senadores de la Comisión Séptima radicaron firmaron una ponencia de archivo de la iniciativa que presentó el Gobierno, hecho que significaría que el proyecto no cuenta con las mayorías para continuar el proceso de debate en el Congreso.



De acuerdo con lo dicho por la senadora del partido de la ‘U’, Norma Hurtado, quien fue responsable de la firma que archiva la iniciativa en salud, por diferentes motivos se tomó la decisión de frenar el proceso en el legislativo.



Entre ellos, detalló que a pesar de las múltiples solicitudes al Ministerio de Hacienda durante el último año sobre el aval fiscal de la reforma, no se obtuvieron las respuestas concretas que garantizaran la viabilidad financiera del texto.



Mencionó la falta de articulación e integración en la ruta de atención en salud, donde “los más perjudicados serán los pacientes”, o el “preocupante” corto plazo previsto para implementar un sistema de información interoperable, teniendo en cuenta que los recursos destinados a este fin serían insuficientes.



“No hay un encargado de gestionar el riesgo financiero. Los recursos son limitados y no hay un doliente claro que los gestione y se revive una amplia red de burocracia y fondos que fragmentan la integralidad de la atención en salud y el flujo de recursos”, afirmó.

Si bien la congresista expuso diferentes puntos para no seguir apoyando en el Senado el debate de la reforma, lo cierto es que ahora el articulado se encuentra en vilo para continuar su proceso de debate.



Vale detallar que las firmas que llevaron a este hecho fueron las de los senadores: Nadia Blel del Partido Conservador, Alfredo Marín también del Conservador, Lorena Ríos de Colombia Justa Libres, Berenice Bedoya de ASI, Honorio Henríquez por el Centro Democrático, Alirio Barrera también por el Centro Democrático, Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal y la decisoria, Norma Hurtado del partido de la ‘U’.



A pesar de todo, las reacciones no se han hecho esperar, entre esas las del presidente, Gustavo Petro, quien aseguró que no van a retirar el articulado y que el “Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma de la salud”.



“El sistema actual no es sostenible. Punto. La mayoría de las EPS, no todas, incumplieron las normas y hay billones de pesos en las llamadas reservas técnicas perdidos, así que el Gobierno entra a actuar”, aseveró.

El futuro del sistema

En consulta con los diferentes expertos del sistema, Portafolio conoció que en el corto plazo lo más probable es que se presente un nuevo proyecto en la correspondiente legislatura.



De acuerdo con Diego Acevedo, socio de Holland & Knight, se espera que un siguiente texto sea concentrado de forma integral, de la mano y asesoría de expertos en el sector, la academia y organizaciones, “que puedan resolver los desafíos actuales del sistema, pero siempre haciendo memoria a los avances que hemos tenido en esta materia. No es en vano tener uno de los mejores sistemas de salud”.

En la misma línea, el director de Así Vamos en Salud y exministro de la cartera, Augusto Galán, estimó que es “importante” que ahora se puedan concentrar en trabajar de todas maneras por mejorar una oportunidad en el acceso a la prestación de servicios, la equidad y la calidad de prestación del servicio en salud.



“Eso hay que hacerlo sí o sí, más allá de la consideración de una reforma o que se haya hundido. Se necesita fortalecer una política nacional de desarrollo de infraestructura física, tecnológica y digital. También, fortalecer la salud pública desde una perspectiva intersectorial de atención del Estado en las poblaciones. Se debe trabajar por mejorar el sistema”, indicó.



Ahora bien, aunque muchas de las opiniones se inclinan hacia la “oportunidad” de mejorar el sistema, existe una preocupación en torno a que el Gobierno empiece a gestionar administrativamente los puntos de la reforma y busque su aprobación vía decreto.



Respecto a esto, el abogado Acevedo aseveró que “legalmente hablando” no es factible darle viabilidad a un proyecto de reforma “inconveniente” mediante decretos,“ya que por expresa consagración constitucional, su vía jurídica es mediante una ley estatutaria al regular y tratar asuntos de un derecho fundamental como es la salud”, explicó el experto.

A su turno, Jesús Albrey González Páez, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, hay diferentes puntos que se puede sacar vía decreto como lo es la estrategia de Atención Primaria en Salud, donde incluso ya se expidió una ley.



“El Gobierno ya viene reglamentando por vía de decreto aspectos de la reforma. Por ejemplo, los equipos básicos de salud en este momento ya tienen una financiación directa del 5% de la UPC que reciben las EPS. Si hay elementos para ir generando escenarios vía decreto, siempre que se ajusten al marco legal y al marco constitucional vigente”, concluyó.



