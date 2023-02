Reforma a la salud se tramitará en el Legislativo como ley ordinaria

Archivo particular

Los presidentes de las siete comisiones de la Cámara de Representantes acordaron este lunes que la reforma de la salud será tramitada como una ley ordinaria y no estatutaria, por lo que el debate se iniciará en las próximas semanas en la Comisión VII de esa corporación.



Esto se dio luego de una reunión que fue convocada por el presidente de la Cámara, David Racero, para dirimir el conflicto de competencias frente a esta iniciativa que fue radicada el lunes de la semana pasada por el gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso



A la cita asistieron seis de los siete presidentes de las comisiones de la Cámara, pues la Comisión I, argumentando que la ley tiene carácter estatutaria, reclamó las facultades para realizar comenzar la discusión, pero el Gobierno y los presidentes del Congreso insistían en que se trata de una ley ordinaria, por lo que el trámite debía iniciarse en la Comisión VII.



Tras este encuentro, que se llevó a cabo en la presidencia de la Cámara de Representantes, y al cual asistieron los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Salud, Carolina Corcho, se pactó que los artículos que tengan carácter estatutario serán eliminados en el momento de elaborar la ponencia.



Con esto se eliminarían posibles vicios de trámite y así se evitaría que ante una revisión de la Corte Constitucional, la norma no se caiga.



¿Por qué hay dudas sobre el trámite?

Algunos sectores del Congreso, así como reconocidos juristas, coinciden en afirmar que el proyecto debe ser discutido como estatutario porque toca el derecho fundamental de la salud. De ser así, los primeros debates deben hacerse en las comisiones primeras, encargadas de esos temas, y la aprobación es más compleja, pues se requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de la corporación donde se esté discutiendo.



“Existen elementos más que suficientes para determinar” que “tendrá que ser tramitado como ley estatutaria (...) con el fin de evitar futuros vicios de constitucionalidad lo que pondría en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud de los habitantes del territorio nacional”, argumentaron 25 congresistas en una carta enviada a los presidentes del Legislativo.



Pero el mismo presidente Gustavo Petro ha dicho que no se están equivocando con el trámite que eligieron: “La Ley 100 es una ley ordinaria y lo que hemos presentado es una reforma de la Ley 100. La ley estatutaria de la salud ya existe y no deseamos reformarla”.



“Esta ley ordinaria se inspira en la ley estatutaria, la cita, pero no es una modificación de la estatutaria. Es una ley que reorganiza aspectos de prestación se servicio, de estructura del sistema. Es una ley ordinaria con toda la claridad porque eso fue consultado bastante”, dijo, por su parte, la ministra Corcho la semana pasada en una entrevista con Caracol Radio.



Con el acuerdo logrado este lunes, se espera que comience el nombramiento de los ponentes y que, además, se inicie la elaboración del texto a discutir, pues hay varias propuestas que serán radicadas y, según la ley, deben ser tenidas en cuenta en la ponencia.



