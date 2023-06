Reforma a la salud no avanza: proyecto no se debatió este miércoles

La discusión en torno a la reforma a la salud no parece avanzar en el Congreso. Desde hace dos semanas está frenada en la etapa de impedimentos y el segundo debate de la iniciativa en la plenaria de la Cámara ya no se llevará a cabo en la sesión que se tenía prevista para este miércoles.



La razón detrás de su ausencia se relaciona con que los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, por su estatuto de oposición, tendrán el control del orden del día de la jornada y para el encuentro de este 14 de junio el proyecto de salud no forma parte de la agenda.



(Vea: Educación y salud, prioridades en la adición al Presupuesto)



Para esta sesión la oposición programó en primera instancia el acto legislativo que le quita un mes al receso congresional que se realiza a inicios del año.



Con este proyecto, las sesiones ya no comenzarían el 16 de marzo, sino el 16 de febrero, excepto en el cuarto año de Congreso, en el que se mantiene tal como está hoy para que los legisladores puedan hacer campaña.



(Vea: Reforma de la salud: se levantó el tercer intento de segundo debate).



Reforma a la salud Ministerio de Salud

(Vea: Según estudio, los costos en las EPS están subestimados).



Entre las otras iniciativas que se discutirán en la jornada de este miércoles se encuentran el proyecto que busca retomar los días sin IVA; otro que entra a modificar el artículo 16 de la ley 617 de 2000 y que establece los criterios para la creación de municipios; y dos propuestas relacionadas con la mujer.



Si bien la oposición no consideró la reforma a la salud en el orden del día de esta sesión, la mesa directiva deberá anunciar la nueva cita para su discusión para el encuentro del jueves o nuevamente se quedará sin ser debatida.



Buenos días, nos permitimos publicar orden del día #PlenariaCámara sesión ordinaria, citada para el día miércoles, 14 de junio de 2023. Hora: 2:00 p.m. 🕑 Se abre hilo 🧵 pic.twitter.com/ZiywxgRLS1 — Sec. General Cámara (@SecreCamara) June 14, 2023

PORTAFOLIO