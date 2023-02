Critican facultades que tendría el Gobierno con reforma a la salud

Hay preocupación en algunos congresistas por artículo que se incluiría en la reforma a la salud y entregaría facultades especiales al Gobierno para transformar las condiciones laborales en el sector.



El pasado martes 31 de enero fueron invitados los miembros de las comisiones séptimas del Senado y Cámara para socializar el capítulo tres y las conclusiones del proyecto que llevará el gobierno de Gustavo Petro.

Uno de los puntos que destacó fueron las "facultades para expedir disposiciones laborales para garantizar condiciones de trabajo justas y dignas, con estabilidad y facilidades para incrementar los conocimientos del talento humano en salud, tanto en el sector privado como del sector público".

Para los asistentes hay bastantes dudas sobre este punto ya que no está claro el alcance de dichas facultades especiales. Por ahora, no es claro si dicho artículo sí será incluido en el proyecto de ley, que debe superar cuatro debates, ni cómo estaría redactado, pues no se conoce el borrador de la iniciativa.



De hecho, este es uno de los principales cuestionamientos que se le ha hecho a la iniciativa que será radicada este mes ante el Congreso y de la que solo se conocen sus ejes centrales.

Hoy socializamos las bases de la reforma estructural a la salud con congresistas de Cámara y Senado de las comisiones séptimas.

Este espacio hace parte del ciclo de diálogos que iniciamos en octubre y reunió hoy a 54 personas entre congresistas e integrantes de sus UTL.

Al encuentro dejaron de asistir varios congresistas como forma de protesta al Gobierno por no socializar el texto y argumentaron que en reuniones anteriores solo presentaron diapositivas.

Pero desde el Gobierno, tanto la ministra de Salud, Carolina Corcho, como el mismo presidente Gustavo Petro, insisten en que ha habido varias socializaciones.

No obstante, las fuerzas políticas en el Congreso, incluidos los aliados del Gobierno, ya se están moviendo para tomar decisiones de cara a esta reforma, así como las otras que presentará el Ejecutivo, como la laboral y pensional.



Desde el Partido Liberal, por ejemplo, advirtieron que "no permitirán que arrasen el sistema de salud". EL TIEMPO conoció que César Gaviria, jefe de la colectividad, les dirá a los congresistas liberales que no se puede devolver el control de la salud a los entes gubernamentales, como estaría contemplado en el proyecto.

Quienes también se están moviendo son los conservadores, que ya anunciaron una reunión de bancada para evaluar su posición frente al gobierno Petro, a propósito de estos proyectos. "Es importante recordar que el Partido Conservador dejó en firme unas líneas azules que nos permiten garantizar los principios fundamentales que ha defendido nuestra colectividad y es nuestro deber revisar que las acciones del Gobierno nacional consideren el sentir ciudadano", dijeron en un comunicado.

Y Cambio Radical, que es independiente, no la acompañaría, pues el domingo en su columna publicada en EL TIEMPO, el jefe natural de la colectividad, Germán Vargas Lleras, cuestionó que no se conozca el proyecto y dijo que esta reforma está “contagiada de ideología”.



