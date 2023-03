Abecé de la contrareforma a la salud de tres partidos políticos

La reforma a la salud, una de las apuestas más grandes del gobierno de Gustavo Petro ha sido uno de los proyectos de ley que más críticas ha generado entre los distintos sectores, como la salud o lo político.



La última movida se ha dado por parte de los partidos Conservador, Liberal y de la ‘U’, que hacen parte de la coalición del Gobierno, pero mencionaron que no apoyarán el proyecto de reforma tal y como está, por lo que crearon un documento con iniciativas para concertar con el Presidente de la República.



Las colectividades coinciden en que las EPS no pueden desaparecer, como temen con el proyecto que lidera la ministra Carolina Corcho. En la iniciativa propuesta se mantienen vivas las EPS, que ahora proponen llamar ‘Entidades Gestoras de Salud y Vida’ (Egvis), con naturaleza oficial, privada o mixta.



Además, buscan que las promotoras mantengan la función de “gestionar de forma inteligente los riesgos en salud de personas y comunidades donde operan y que las seleccionan”.



Es decir, que las EPS seguirían conservando afiliados, eso sí priorizando, como lo propone el Gobierno para todo el sistema, una atención “altamente resolutiva en el nivel primario o básico, cercana, centrada en el usuario y el lugar donde reside y trabaja, por encima de las consideraciones del mercado”.



Otro de los focos es el de los Centros de Atención Primaria (CAP), que es uno de los que, incluso, los gremios como Acemi y Gestarsalud ven positivos dentro del proyecto del Gobierno.



La colectividad propone, a diferencia de la reforma inicial, que las personas tengan derecho a elegir libremente la Entidad Gestora de Salud y Vida, de su preferencia, dentro de la oferta disponible en la respectiva región.



“El Gobierno Nacional, promoverá el fortalecimiento de los Caps de naturaleza pública, en especial en zonas rurales y dispersas o donde se detecten limitaciones para el acceso a servicios de salud por parte de la población”, explican.



El usuario, asimismo, podrá trasladarse de EPS en cualquier momento y se le permitirá elegir el médico de su preferencia dentro del sistema.



Respecto al manejo de los recursos, los partidos proponen que la Adres consigne directo a IPS y farmacéuticas y las Entidades Gestoras de Salud y Vida se encarguen de auditar. No quieren “burocratización” ni elevar los riesgos de corrupción y por eso eliminan las autoridades regionales.



Esta propuesta se suma a la contrarreforma presentada por Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical. La iniciativa de este partido está enfocada, al igual que la mayoría de los que se oponen al proyecto del Ejecutivo, en mantener a las EPS con las mismas funciones que ya ejercen.



A su turno, el Centro Democrático es su propuesta de proyecto de ley, aseguró que el sistema de salud no necesita una reforma estructural y proponen “mejorar y fortalecer el sistema de salud actual”.



Se espera ver si el Gobierno incluye lo propuesto por los partidos y que se elabore la ponencia de reforma, para que inicien los debates en el Congreso.



