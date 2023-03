Gremios de la salud ‘le tienen fe’ a propuesta de los partidos

Esta semana tres partidos de la coalición de Gobierno: los liberales, conservadores y la ‘U’, presentaron sus propuestas al proyecto de reforma a la salud que radicó el Ejecutivo, en cabeza de Carolina Corcho, la ministra de Salud y Protección Social.



La iniciativa de los partidos es una apuesta importante, porque si no es tenida en cuenta en la construcción de la ponencia que comenzará a debatirse en el Congreso, la presentaran como una contrarreforma, como ya lo hicieron los partidos Cambio Radical y Centro Democrático. Si esto último llega a suceder, el proyecto de Corcho se quedaría sin votos suficientes para pasar las discusiones en el Legislativo.



(Gestarsalud responde a propuestas de liberales, conservadores y la 'U').



Esto es, según analistas, la muestra de que “hay una gran posibilidad” de que los cambios que proponen los partidos Liberal, Conservador y de la ‘U’ lleguen al texto que enfrentará los reparos de los congresistas.



Cambios

Son 110 los artículos que piden cambiar, esto de los 152 que tienen el proyecto del Gobierno.El más importante de los cambios es que los partidos piden que las EPS no se acaben.



Se llamarían “Entidades Gestoras de Salud y Vida (Egvis)” y están podrán tener naturaleza pública, privada y mixta.



(Así transcurren las marchas contra la reforma a la salud en el país).



Van a tener nuevas funciones, como que “serán las encargadas de gestionar de forma inteligente e indelegable, los riesgos en salud y el riesgo financiero compartido de la población afiliada”.



Pero en ese proyecto no manejaran la plata de la salud y no se permitirá la integración vertical “en los niveles de mediana y alta complejidad, salvo por una situación certificada por el Ministerio de Salud y Protección Social de oferta insuficiente de prestadores o de servicios de salud que afecten la garantía de continuidad del derecho fundamental a la salud para la población”. Con esto, no podrán contratar entre ellas.



(Favorabilidad de Petro sigue cayendo: 40 % desaprueba su gestión).



Otro de los puntos es la atención primaria en salud, los partidos miembros de la coalición proponen que se mantengan, además de fortalecer la prevención en salud.



En la iniciativa de los liberales, conservadores y la ‘U’ no se propone “un sistema estatizado”, que era una de las cosas que los gremios de la salud veían como problemático. Mucho más porque en el proyecto del Gobierno la Nueva EPS, que tiene capital privado y público, tiene un papel clase en la recepción de los pacientes provenientes de las EPS liquidadas, así como en el manejo de los Centros de Atención Primaria.



Lo anterior, lleva a que los partidos le quitan ese papel tan protagónico a la Nueva EPS.

Un artículo novedoso es que “se otorgará licencia de maternidad a todas las mujeres del país, sin importar su capacidad de pago, siempre y cuando hayan asistido a la totalidad de los controles prenatales”.



(‘Ojalá no se pierda el aporte del sector privado a la salud’).



En cuanto a la Adres, que es otro actor fundamental en el proyecto propuesto por la ministra Corcho, los partidos proponen que sea la que “dispondrá de lo necesario para generar análisis sobre el gasto en salud en el sistema y sus agentes, actual y proyectado a futuro. Con base en esto, generará recomendaciones de política pública y sostenibilidad de la financiación del Sistema”.



¿Cómo lo ven los gremios?



Gestarsalud, uno de los gremios que ha presentado reparos a la reforma a la salud y que agrupa a 11 Entidades Promotoras de Salud (EPS), “tiene esperanza y optimismo en que el proyecto que han presentado los partidos de coalición, así como otras propuestas de partidos de la oposición y de usuarios, puedan acumularse y tener en cuenta lo mejor de cada uno”.



Desde este gremio resaltan algunos puntos de los propuesto por los partidos, entre esos: la intención de “mantener el aseguramiento individual, lo que materializa un derecho para el paciente; se rescata el principio de libre elección de EPS, tan importante para los usuarios; se enfatiza en la atención primaria en salud y se fortalecen los hospitales públicos”.



(Droguerías, ¿en riesgo de disolución por la reforma a la salud?).



Acemi, otro de los gremios fundamentales en el debate, aún no tienen consideraciones en cuanto a las propuestas de liberales, conservadores y la ‘U’.



Desde Pacientes Colombia, una agremiación que está liderando las marchas contra la reforma y que también presentó un proyecto de ley, el 341, también ve con buenos ojos lo propuesto por los partidos, porque “se debe hacer una reforma pensando en resolver las necesidades de los ciudadanos y no de unos grupos económicos”.



PORTAFOLIO