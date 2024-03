Alerta de gremios después de que el DNP dijera que reforma a regalías es su prioridad

El Departamento Nacional de Planeación le salió al paso al anuncio que hizo la semana pasada el presidente Gustavo Petro sobre una reforma a las regalías que dé prioridad a temas como el agua potable por encima del desarrollo de obras de infraestructura, como las vías de cuarta generación.



El director de esta entidad, Alexander López, aseguró que esta petición será tomada como una “prioridad” en la construcción del Presupuesto General la Nación, en la que también pondrán foco en el desarrollo de la educación y la salud.



(Vea: Corte negó pedido de nulidad de fallo que tumbó norma sobre la deducción de regalías).



“Nuestra responsabilidad será generar un espacio financiero para meter en vigencias futuras la construcción de acueductos de agua potable de Colombia y sus PTAR, así como infraestructura educativa y de Salud que necesitamos”, dijo Maya.



Todo esto empezó luego de que el presidente Petro, durante su reciente recorrido por la Costa Atlántica, dijera que “tenemos que poner el agua potable en la puerta delantera y las 4G y los túneles en la puerta de atrás, porque primero es la gente. Y eso se hace a través de unas operaciones exactas, se reforma todas las vigencias futuras y no sacamos proyectos”.



(Vea: Planeación Nacional dijo cuánto costaría superar la crisis energética en el Caribe).



Dijo, además, que “esto es pelear con el poder económico de Colombia. Se retrasan las vigencias futuras de las 4G en los túneles de carreteras y se pone por delante la construcción de universidades, plantas de tratamiento de aguas residuales porque no existe un solo proyecto ahí”.



Estas palabras no cayeron muy bien entre los gremios, que de inmediato encendieron las alertas.



Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, dijo que el desarrollo de acueductos y PTAR son función del Minivivienda, que no ha destacado por eficiente.



“Más preocupante el hecho de que el programa del ya referido Minvivienda, encargado del acceso a servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional, haya ejecutado tan solo un 1,2% de su presupuesto en la vigencia 2023”, agregó.



(Vea: Movimientos en el DNP: tras llegada del nuevo director, dos funcionarios renunciaron).



Concluyó que “el Estado no tiene ni la capacidad financiera, ni mucho menos de ejecución, como para subvalorar de la noche a la mañana, un mecanismo que, como el de las concesiones, justamente ayuda a suplir esas dos falencias”.

(Vea: Director del DNP responde a quienes lo critican por no ser economista).



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio