Fedegán responde a Petro por reforma agraria: esto dice el Gobierno

En las últimas horas se ha venido dando la discusión sobre la compra de tierras por parte del Gobierno a Fedegan. El pasado 22 de febrero, el presidente Gustavo Petro manifestó que está convencido de que se puede hacer una reforma agraria en el país, teniendo en cuenta que es uno de los puntos a desarrollar del Acuerdo de Paz de la Habana.



A su turno, el mandatario en el lanzamiento del programa CampeSENA, manifestó que el tema agrario es algo que ha acompañado a Colombia para bien y para mal. Sin embargo, indicó que algo que le ha costado al país es la tenencia de la tierra, hecho que "ha sido olvidado por todos los gobiernos".



“La tenencia de la tierra es absurdamente irracional en Colombia, nuestras tierras fértiles, están dedicadas a un pastoreo intensivo, prácticamente a nada, improductivas. Están en manos de un sector social que en realidad viene del feudalismo y la premodernidad, que no ha sido posible que suelte la tierra, sino que ha sido transformada en algo peor”, dijo el mandatario.



Igualmente, manifestó que una de las agremiaciones más poderosas, que concentra a diferentes personas en la tierra colombiana, ha manifestado públicamente venderle al estado 3 millones de hectáreas. “El lunes nos reuniremos con este gremio, porque esta propuesta es muy importante”, dijo Petro.



“Esa propuesta de Fedegán ojalá se cumpla, es para ya, no para dentro de 20 años. Si hay un ofrecimiento hay una posibilidad de camino que yo espero que no se cierre simplemente porque era un engaño más. El Estado tiene que hacer una reforma agraria sin temor, hay que cumplir el primer punto de Acuerdo”, expresó el presidente.



La mirada ganadera

Llevando la mirada hacia la ganadería, sector que firmó el pasado octubre la venta de tierras con el Gobierno, José Félix Lafaurie presidente de Fedegán, manifestó que el gremio “no firma un acuerdo para no cumplirlo”. Por lo tanto indicó que “el presidente puede seguir contando con la certeza de nuestro compromiso, porque los ganaderos estamos cumpliendo y seguiremos cumpliendo”.



Entre las cifras dadas por el gremio, se estima que a través de la Federación ya se ja recibido y tramitado ante la Agencia Nacional de Tierras (ANG) 502 ofertas por un total de 303.964, las cuales se encuentran en proceso de calificación de factibilidad.



Además, aseguran que 349 ganaderos han hecho ofertas directamente a la AGN, “ en cuantía que la Agencia no ha revelado, lo cual permite estimar, sin embargo, que, fácilmente, la canasta de ofertas puede alcanzar ya las 400.000 hectáreas”, afirman.



Finalmente, Lafaurie concluyó que “este no es un proceso sencillo, pero los ganaderos seguiremos cumpliendo, en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras”.



PORTAFOLIO