Reforma agraria: los avances que se han logrado, según Presidencia

El presidente Gustavo Petro a través de una alocución presidencial transmitida por diferentes canales de televisión este 27 de marzo, presentó algunos avances y puntos importantes en cuanto a su propuesta de Reforma Agraria.



Inicialmente, el mandatario aseguró desde Córdoba: "Quiero seguir la propuesta de Carlos Lleras Restrepo y Alberto Lleras Camargo, ellos fueron los últimos que emprendieron una verdadera lucha por las tierras".



Luego, el mandatario se refirió sobre dicha región. Aseguró que allí dominó el paramilitarismo y que las tierras fueron utilizadas para el lavado de activos, y en seguida invitó a Salvatore Mancuso Gómez, conocido también por los alias del Mono Mancuso, a que comparta su versión de la historia con la población de la región, pues según él se necesita la verdad para reconciliarse.



De acuerdo con Petro, esto es necesario, de hecho resultaría ser el preámbulo para que la situación de las tierras en la región fructifique y se puedan regresar las tierras al campesinado.



Concretamente, invitó al Ministerio de Agricultura para que fortalezca procesos de restitución de tierras para las víctimas del conflicto y para que se priorice a este territorio en la Reforma.



Gustavo Petro, presidente de Colombia. Presidencia

Además, pidió al gobernador de la región para que de forma conjunta trabajen para que se puedan comprar tierras a latifundistas con el fin de distribuir la tierra de forma 'democrática', pues asegura que esta es "la fórmula para que esta tierra sea productiva y se convierta en una de las zonas más ricas de América Latina".



Precisamente, sobre la compra de tierra, se pronunció Carlos Cavalier, un empresario de la región que vendió el predio 'La Comandancia', quien manifestó: "Estoy muy contento porque este predio de mi familia se pueda utilizar para una Reforma Agraria y que esto contribuya a la paz del país, además invito a mis amigos ganaderos a que se sumen a este proceso, van a hacer un buen negocio, además hay muchos beneficios tributarios".



Finalmente, Petro concluyó que uno de sus objetivos es que las hectáreas fértiles, pero improductivas de Colombia pasen a manos del campesinado y por ello aseguró que: "Debemos pasar a otro momento porque nos están cercando, la vieja manera de gobernar no quiere que produzcamos transformaciones, quieren acabar con el Gobierno, quieren asustar a los ministros, dicen que no cumplimos con la Constitución, nos quieren arrinconar y quién nos salva del rincón, yo lo que he propuesto es que nos constituyamos como pueblo, significa mover millones de personas para que nazca el poder constituyente campesino de Colombia".



