Reforma de la salud aún no tiene aval fiscal

En medio de la discusión por la viabilidad y sostenibilidad financiera de la reforma a la salud, la senadora del partido de la ‘U’, Norma Hurtado, aseguró que el Ministerio de Hacienda le comunicó que aún se sigue estudiando el impacto fiscal del articulado.



Según lo mencionado por la congresista, no sería responsable votar a ciegas la reforma en la Comisión Séptima del Senado, “sin conocer un concepto de impacto fiscal que clarifique el costo económico de la reforma”.



De acuerdo con la comunicación de la cartera, “en atención a las modificaciones que ha surtido el proyecto de ley durante el trámite legislativo, y en particular las introducidas por la Plenaria de la Honorable Cámara de Representantes, este Ministerio, sin perjuicio de estimaciones anteriores, continúa estudiando el proyecto, aplicando lo previsto por el artículo 7 de la Ley 819 de 2003”.



Sin embargo, la senadora detalló que todavía existen algunas preocupaciones respecto al proyecto de ley, relacionadas con la implementación de Atención Primaria en Salud; la Puesta en marcha del Sistema Público Único Interoperable de Información y del régimen tarifario; la financiación de la laboralización del talento humano; los recursos para la construcción de CAPS y despliegue de equipos extramurales y adicionó, la apertura de cupos para formación de especialistas.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio