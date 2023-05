Reforma de la salud: se aprueban 21 artículos más

A esta hora continúa el debate de reforma de la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.



Con 3 artículos ya aprobados y con la petición de exministros y gremios del sector de retirar el proyecto, el Gobierno mide sus capacidades de conciliación para sacar adelanta la reforma más polémicas de las estructurales.



A las 5:20: p.m.: Se votaron cinco artículos sin proposiciones, que son: 89, 96, 112, 115 y el 130. Con 14 votos a favor y 5 por el no quedan aprobados este bloque de artículos.

A las 5:09 p.m.: Se votaron las proposiciones supresivas correspondientes a los artículos: 23, 36, 68, 89, 96, 112, 115, 116, 118, 130 y 111, que son las propuestas por el representante Andres Forero, de Centro Democrático. Con 15 votos por el no y 3 por el sí fueron negadas.

A las 4:09 p.m.: Se ponen a consideración los artículos "cuyas proposiciones de eliminación fueron negadas anteriormente" son: 5, 15, 16, 19, 52, 61, 62, 64, 65, 73, 74, 81, 95, 122 y 124.

A las 4:05 p.m.: Se negaron con 4 votos por el sí y 14 por el no.

A las 3:25 p.m.: se leyeron los artículos con proposiciones de eliminación: 5, 15, 16, 19, 52, 61, 62, 64, 65, 73, 74, 81, 95, 122 y 124.



A las 2:40 p.m.: El presidente de la Comisión, Agmeth Escaf, puso a votación los artículos sin proposiciones radicadas. Son 16: 43, 44, 69, 88, 97, 101, 102, 104, 108, 113, 119, 120, 126, 127, y el 134. Con 13 votos a favor y solo seis en contra se aprobó el bloque de 16 artículos sin proposición.

A las 11:33 a.m.: Se emitió un video en el que el exministro de Salud y de Educación, Alejandro Gaviria, explicó los puntos con los que no está de acuerdo con el texto. Mencionó que "las reformas a la salud no ponen Gobiernos pero pueden tumbarlos".



A lo que agregó que "a veces le cuesta cree que esta sea una reforma de un gobierno de izquierdas" y afirmó que sí cree que es necesario hacer una reforma, pero sin consenso y si legitimidad, esta reforma fracasará.



A las 11:03 a.m.: Intervinó Juan Pablo Rueda, presidente de la EPS Sanitas, quien mencionó que no existe un país con una cobertura en salud tan amplia (casi universal). Destacó que el sistema protege la economía de las familias, y que esto no se puede dejar de lado. Debe llegarse a un balance para que aquello que funciona en lugares centrales y que es muy eficiente, pueda también llegar a zonas apartadas.



"Una EPS es viable en la medida en que mantenga a su población sana", dijo.



A las 10:55 a.m.: El doctor Jaime Arias Ramírez habla sobre la incertidumbre que existe acerca de si realmente el articulado que propone el Gobierno podrá combatir la corrupción. Aseguró que las ganancias ilícitas en el sistema es de las situaciones que más deben preocupar a los actores en la discusión.



A las 10:26 a.m.: Habló Luisa Vélez, en nombre de las Sociedades Científicas sobre la garantía del Talento Humano en Salud. Según ella, es necesario la participación de las sociedades científicas en el Consejo Nacional de Salud, además de la formación continua del sector en las necesidades que tenga el país y que vayan a existir con la reforma.



A las 10:20 a.m.: Participó el médico Ramón Castaño, quien aseguró que el modelo de territorialización que plantea el articulado resuelve en gran medida los problemas básicos de salud que puedan tener la mayoría de las personas, pero vulnera el derecho a la salud de quienes tienen enfermedades crónicas mucho más complejas y que requieren mayor coordinación.

A las 10:00 a.m.: inició la participación de Clemencia Mayorga, médica pediatra, quién resaltó que "sí se necesita una reforma", pero preocupa "que los dineros se puedan extinguir, por lo que se necesitan claridad sobre los dineros".



A su vez, criticó la creación de fondos regionales, un elemento que "podría generar más burocracia". Y en materia del artículo 150 del Plan Nacional de Desarrollo, en el que se aprueba el giro directo de la Adres a las prestadoras de servicios de salud, agregó que con sa mediada "solo van a terminar quedando dos EPS".



A las 9:56 a.m.: inició la presentación del exministro de Salud, Fernando Ruíz. Para él el modelo de atención que se presenta con la reforma es "fragmentado en materia territorial y de las redes de atención". Además, cuestionó las capacidades del Ministerio de Salud para cumplir con funciones de atención y las capacidades de la Adres para cumplir con funciones que hoy tienen las EPS.



Otro de los puntos importantes que el exministro resaltó fue el costo fiscal del proyecto y de dónde van a salir los recursos para lograr todo lo que se propone con la iniciativa.



También mencionó que con el proyecto se elimina el aseguramiento individual y la elusión del sujeto pasivo del derecho y ya "no se va a tener a quién entutelar".



A las 9:50 a.m.: se leen las proposiciones radicadas por los representantes Andes Forero, de Centro Democrático; Betsy Pérez, de Cambio Radical, y otras "firmas ilegibles" para dar inicio a la sesión informal. Proposición que fue aceptada.



A las 9:41 a.m.: se cumplió el quórum para dar inicio a la discusión. Además, el presidente de la Comisión, Agmeth Escaf, infrormó que en respeto a los derechos de la oposición, solo ellos podrán modificar el orden del día.



Una hora después de la hora pactada, inició la sesión, pero aún no se cuenta con el quórum para decidir.



