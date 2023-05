Rápido avance de la reforma de la salud desata nuevas críticas

En una jornada de más de 12 horas, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó 93 artículos de la reforma de la salud. Aún quedan 22 puntos por discutirse y se espera que este martes esa instancia le permita pasar el primer ‘round’ a este proyecto del Gobierno.



Al sumar esos 93 con los 24 que aprobaron en las jornadas anteriores, se tienen 114 de 139 artículos, es decir, el 84% de todo el texto.



En este contexto, algunos de los que más críticas generaron fueron el punto 2, 9, 10, 49, 60, entre otros.



El artículo 2 es sobre el aseguramiento social en salud, uno de los puntos claves porque a algunos gremios de la salud y analistas les preocupa quién va a asumir el aseguramiento en salud –que hasta ahora está a cargo de las EPS–.



Según el texto, este artículo permitiría “desarrollar los medios, fuentes de financiamiento, la mancomunicación de los recursos financieros del sistema de salud (...) a través de la institucionalidad del Estado y una privada y mixta a través de las gestoras de salud y vida”.



Es decir, la gestión del riesgo financiero y de la salud –que es lo que permite que los recursos girados alcancen para todo el año– sería asumida por el Estado y las gestoras. A modo de un modelo de salud mixto, como lo había anunciado Alfonso Prada cuando aún era ministro del Interior.



Los artículos 9 y 10 son otros de los llamativos. Esto, porque el primero describe la función de los Centros de Atención Primaria (CAP) y el segundo define las estructuras y funciones. Una de las preocupaciones de los congresistas de la oposición es “la financiación de estos centros”. Y el artículo 9 dice que estos centros serán de carácter público, privado o mixto y serán financiados por oferta.



“La financiación de los Caps se hará con recursos a la oferta, provenientes de la cuenta de atención primaria integral y resolutiva en salud de acuerdo con las condiciones socioculturales, ambientales, demográficas, etc”, describe el texto.



El papel de las gestoras es, quizá, la ‘joya de la corona’ y está en el artículo 49. En este se menciona que “las EPS que actualmente se encuentran operando en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) continuarán haciéndolo hasta por dos años siempre que cumplan las condiciones de permanencia que se les aplica”.



Adicionalmente, en este artículo se afirma que “todas las EPS tendrán un plazo máximo de dos años para cumplir con la disposición de prohibición de integración vertical en la mediana y alta complejidad”.



El artículo 60, en el que se describen las funciones que tendrá la Adres, es otro de los críticos. Sobre todo por los nuevos papeles que tendrá que ejercer sin “tener las capacidades para hacerlo”, como afirmó el congresista Andrés Forero, del Centro Democrático, en el desarrollo del debate.



Así las cosas, si el texto pasa todas las pruebas, esta entidad sería el pagador único y tendría que hacer los giros directos a las IPS, así como a los Caps. Además, tendría que analizar los recursos gestionados, administrar información propia, entre otras funciones.

Con este artículo se avalaría el tan anhelado, para el Gobierno, giro directo de la Adres.



De hecho, una de las tácticas del Ejecutivo fue aprobar en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo que permitiera ese giro directo, así fuese por los cuatro años que rige el PND.

El representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, afirma que “el PND es una medida temporal porque su vigencia sólo es de 4 años”, así que “es necesario que se avance en la reforma de la salud con esto”, como en efecto buscan.



Es de mencionarse que 31 artículos de los aprobados tienen proposiciones avaladas.

Gremios Con lo aprobado, la Asociación Colombiana de Cirugía manifestó su preocupación, porque consideran que “el proceso de aprobación de los artículos de la reforma sin la participación activa de los verdaderos expertos en el tema de la salud, que son los pacientes, médicos, profesionales y administrativos del sector, tiene consecuencias graves para el sistema”.



A lo que se agrega lo que afirma Ramón Abel Castaño en su Twitter, consultor en salud, “esta reforma profundizará los problemas que pretende resolver. Elimina función de compra y de gestión de riesgo, elimina controles previos y concurrentes, lo que desbordará el gasto, y llevará a más deudas con IPS, más barreras de acceso para pacientes, y más inequidades”.



Este es el primer ‘round’ y aún no termina. El próximo martes se espera la discusión de los 22 artículos que faltan. Además, al proyecto del Gobierno se le viene la discusión en plenaria de la Cámara y en su paso por el Senado, donde puede darse una discusión más técnica y donde los partidos Conservador, ‘la U’ y los de oposición pueden mostrarse más fuertes.



CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

Periodista Portafolio