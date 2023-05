Reforma de la salud, a 22 artículos de pasar su primera prueba

Este martes 23 de mayo, se tiene agendada la discusión y votación del último bloque de artículos de la reforma de la salud en la Comisión VII de la Cámara de Representantes.



Se trata de 22 puntos que faltan para que el proyecto del Gobierno pase su primer ‘round’ en el Legislativo.



Algunos temas ‘críticos’, que los congresistas decidieron dejar de últimos para darles una discusión más reposada y técnica, son: 4, 24, 25, 36, 46, 59, 70, 71, 72, 74, 79, 80, 81, 82, 95, 100, 122, 124, 132, 133, 138 y 139.



El artículo 4 destaca por tratarse de ser el que define el modelo de salud que se propone con la reforma. Un modelo cuyo foco sería la atención primaria en salud. De entrada, los legisladores, gremios de la salud y analistas destacan esa apuesta por la atención primaria, pero cuestionan el financiamiento de la misma.



“El modelo de salud establece la forma como se desarrolla la prestación de los servicios de salud individuales y colectivos en el territorio, con un nivel primario constituido con equipos de salud territorial y centros de atención primaria en salud como el primer contacto con el sistema de salud, que integra y coordina la atención incluyendo la promoción de la salud, etc.”, describe el texto.



El 59 es otro de los que estudiarán. En él se hace referencia a la posibilidad de que la Adres sea pagador único, esto de manera gradual de acuerdo a las capacidades que vaya adquiriendo.



Además, se describe que “mientras la Adres desarrolla las capacidades de pagador, hará el giro directo total ordenado por las EPS o las gestoras, pero podrá hacer auditorías concurrentes directamente o a través de firmas de auditorías especializadas debidamente registradas ante la Supersalud”.



Con esto, las EPS o gestoras dejarán su papel de intermediarias.



En el 36, que describe la gestión pública de los servicios de salud, se hace alusión a los fondos cuentas regionales que los partidos de oposición califican como “creadores de más burocracia”.



En el artículo 70, con el que se modifica el artículo 57 de la Ley 715 de 2001, se vuelve a hacer referencia a esos fondos regionales. “Los fondos departamentales, distritales o municipales tendrán las subcuentas de salud pública y otros gastos en salud”.



Por otra parte, el artículo 74, que se titula Fondo Cuenta Regional de Salud, permitiría que “el nivel regional cuente con un fondo cuenta donde se ubicarán presupuestalmente los recursos que se le asignen por parte de la Adres”.



Por otra parte, el artículo 138 le otorgaría facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro por un término de seis meses.



Así, el mandatario colombiano podría “expedir las disposiciones laborales para garantizar condiciones de trabajo justas, dictar disposiciones laborales de los servidores públicos del sector salud, establecer los procedimientos aplicables a las actuaciones administrativas y jurisdiccionales a cargo de la Supersalud, modificar las normas en materia de salud pública”, entre otros.



Si este artículo es aprobado en todas las estancias legislativas, el Presidente podría tomar estas decisiones sin necesidad de tener que tramitarlas en el Congreso.

Lo que viene

El paso siguiente es que se termine la discusión en la Comisión en Cámara de Representantes, luego de esto, pasaría a la plenaria de esta, en la que hay 187 congresistas.



Y es ahí donde el Gobierno va a medir sus capacidades en el Legislativo para sacar adelante sus reformas luego de la ruptura de la coalición y del remezón ministerial.



De hecho, como le dijo Dilian Francisca Toro, líder del Partido de la U, a Portafolio, es poco probable que en plenaria y en el Senado esta reforma pase sin los votos del partido Conservador y el partido de la U y los de oposición.



Y es que en Cámara, haciendo cuentas con la mitad de los liberales –porque una parte si apoya el proyecto–, el Gobierno no tendría los cerca de 95 votos necesarios, así que el panorama no está claro.



