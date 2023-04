Reforma de la salud: sí incluyeron algunas proposiciones de partidos

Para este martes se tiene previsto el primer debate de reforma de la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Y, previo a su inicio, los partidos Conservador, 'la U' y los liberales se encuentran reunidos para definir sus posiciones en la votación.



Según le informó la congresista Norma Hurtado, del partido de 'la U', a EL TIEMPO, en el último borrador de la ponencia sí están algunas de las proposiciones de los partidos, lo que le daría vida a la iniciativa del Gobierno en el Legislativo.



(Lea: Abecé del proyecto alternativo de reforma a la salud de los liberales).

Por otra parte, Efraín Cepeda, líder del partido Conservador, mencionó que "recibieron el texto en la madrugada y los técnicos lo están revisando". A lo que agregó que sí hubo avances, es decir, que el Gobierno sí retomó algunas proposiciones, pero siguen viendo elementos "graves en esa versión".



En cuanto a los liberales, otro de los opositores a la iniciativa liderada por Carolina Corcho, mencionan que "los equipos técnicos están revisando el documento entregado por el gobierno, para poder tomar una decisión", como afirmó el representante Germán Rozo.



(No deje de leer: Reforma de la salud: Petro pidió renuncias y el proyecto tambalea).



Además, se espera que los puntos que no se incluyeron en la ponencia se definan en el desarrollo del debate, que se movió a las 12:00 del medio día.



Tanto los liberales, como los conservadores y 'la U' aún no tienen una posición clara frente a cómo van a votar el proyecto. Afirman que están esperando "la última versión de los técnicos" para "tomar una decisión de fondo".



En cuanto al Partido Verde, que hace parte de la coalición de gobierno, el representante Duvalier Sánchez, vocero de esta bancada, mencionó que "varios congresistas del partido tomaron la decisión de apostarle a mejorar la reforma que presentó el Gobierno, por eso han radicado proposiciones conjuntas y radicarlas para que sean tenidas en cuenta en la discusión".



PORTAFOLIO