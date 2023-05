Reforma de la salud: se enreda trámite y no hay apoyo de conservadores

Luego de haber presentado la reforma de la salud en febrero, de tener la ponencia en marzo y de iniciar la discusión a inicios de abril, a lo que siguió una ruptura de la coalición y un cambio del gabinete ministerial, este jueves se reanudó el debate de esta, una de las reformas estructurales del presidente Gustavo Petro.



Después de tres intentos por dar el primer debate, en la jornada apenas se aprobaron tres artículos de los 155 que hay en la ponencia. Cabe mencionar que esa ponencia tiene una enmienda, que son modificaciones que se hacen al articulado. Antes de la votación se creó una comisión accidental que se encargó de organizar los artículos por grupos.



Así, con 14 votos a favor y solo 6 en contra, pasaron el artículo 30 de la enmienda (6 de la ponencia), que hace referencia a las Comisiones intersectoriales de determinantes sociales de salud y salud pública. Con este artículo se permite que “los gobernadores y alcaldes conformarán las comisiones que revisarán la información epidemiológica en el ámbito de su jurisdicción que presente el Instituto Nacional de Salud (INS), el Consejo Territorial de Salud y la Dirección Territorial de Salud para establecer los determinantes a intervenir, analizarán el impacto y evolución de sus directrices en materia de salud mediante la evaluación de indicadores de salud y publicarán trimestralmente los resultados en el Sistema Público Unificado de Información en Salud (Spuiis)”.



Otro aprobado fue el 91 de la enmienda (102 de la ponencia), que refiere a la participación ciudadana y social en el sistema de salud. Con esto, se “materializa en la intervención consciente, activa y vinculante de las personas en los procesos de atención y de toma de decisiones, individuales y colectivos”.



El último de los artículos aprobados fue el 103 de la enmienda (115 de la ponencia), que describe el principio de celeridad en el sistema de quejas y reclamos.



A partir de este se busca que si dentro del conocimiento de la queja o reclamo “se evidencian actos que pongan en riesgo la vida o la integridad física de los pacientes, la Superintendencia Nacional de Salud podrá en el marco de la función de control, ordenar las acciones necesarias para salvaguardar el derecho vulnerado o puesto en riesgo, decisión que deberá adoptarse como medida cautelar por medio de acto administrativo”.

'Esta no es la reforma de Corcho'



El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo asistió al debate luego de sus conversaciones con los ponentes, gremios y sindicatos del sector y en medio de las discusiones aprovechó para defender el proyecto y aseguró que esa reforma no es la de Carolina Corcho ni la del presidente Gustavo Petro.



“Esta es la reforma de todos”, sentenció el médico con carácter político que llegó a la cartera en el remezón ministerial.



A lo que agregó que “estamos buscando el entendimiento del panorama. He tenido la posibilidad de hablar con todos los sectores. Con EPS, con cajas de compensación, con sindicatos, con sociedades científicas, con parlamentarios. Nos hemos sentado horas para ver cuáles son las líneas rojas que pueden existir”.



Y, además, el ministro pidió que en el Legislativo también se abrieran al diálogo.



“No llegando a la obstrucción o a impedir que estos proyectos de ley puedan ser una realidad para un pueblo sufrido y necesitado”, aseguró.

Conservador, de nuevo

El partido Conservador, que ha sido clave en el ‘tira que jala’ del proyecto, lo volvió a hacer.



Ahora - luego de haberse declarado partido independiente- su presidente, Efraín Cepeda, aseguró que no apoyarán la reforma de la salud que presentó el Gobierno y que solo lo apoyarán si son avaladas sus proposiciones.



“Este es un partido adulto de 174 años que no se arrodilla al poder, que no se arrodilla a los llamados burocráticos para votar reformas que van en contra de los colombianos. Un partido que tiene identidad, dignidad, un partido que hoy, en la Comisión VII, le está diciendo que no a una reforma de la salud que va en detrimento de todos los colombianos”, escribió el político conservador.

¿Saldrá el proyecto en este periodo legislativo?

Según las cuentas del Gobierno y como le afirmó el representante Alfredo Mondragón a Portafolio, se esperaba que esta semana se aprobara el texto en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y la otra en plenaria de la misma corporación.



Así, el siguiente paso sería su aprobación en la Comisión y plenaria de Senado a eso de la segunda semana de junio.



Todo esto para sacar la iniciativa antes de que termine este periodo Legislativo, es decir, antes del 19 de julio del año que corre.



Pero esas cuentas, a raíz de lo ocurrido ayer, ya no cuadran. Porque solo se aprobaron tres artículos de los 155 que están en ponencia, articulado que tuvo una enmienda.



A lo que se agrega que esta reforma es una de las sensibles a la ruptura de la coalición, en principio por las críticas de los distintos sectores, pero en especial de los partidos Conservador y ‘la U, que ya no están en la coalición.

