Reforma de la salud: Se aprueban 41 artículos más

A esta hora avanza el debate de reforma de la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Ya van 65 artículos aprobados y se espera que hoy se discutan los más polémicas.



A las 6:14 p. m.: "Se nos están agotando los artículos y rechazan las proposiciones", dice Andrés Forero.



El comentario de Forero, en que evidencia el rechazo ante las modificaciones, surge porque lo que ha propuesto la oposición (Liberal, Partido de la U y el Conservador) ha sido rechazado.



También reitera lo delicados que son los puntos tratados, por ejemplo, el artículo 10 en el que se explica que habrá planes familiares de salud, sin embargo, puntualiza que al llevar la teoría a la práctica habrá un caos de atención en salud.

A las 5:43 p. m.: Artículos con proposiciones sin aval: 7, 10, 14, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 60, 125.



Dichas propuestas modificatorias fueron presentadas por alguno de los siguientes mencionados: Victor Salcedo, Gerardo Yepes, Armando Zabaraín, Carolina Giraldo y más firmas.



A las 5:30 p. m.: Se votan los artículos sin proposiciones: 11, 18, 76, 93, 98,106, 116.



Se aprueba este bloque con 15 votos por el sí y seis por el no.

A las 5:25 p. m.: Felix León Martínez, director de la Adres, responde en defensa de la entidad, pues si se aprueba el artículo esta institución debe transformarse y crecer. Por eso se reestructuraría toda su función y sus puntos de operación.



Además, aclara la función que hoy realiza la Adres y empieza por decir que no hay deudas pendientes.



"No se puede pagar, si no hay presupuesto", aclaró y dijo que entonces la culpa sería del Ministerio de Hacienda. Por otro lado, asegura que descentralizar el funcionamiento da eficiencia.

A las 5:15 p. m.: Andrés Forero dice que al Adres no ha sido un buen pagador por falta de "capacidad técnica" de la entidad.



- "La Adres ha sido pésimo pagador porque no tiene la capacidad técnica".



- "Se van a colar muchísimos corruptos y se van a agotar anticipadamente los recursos".



- "No se trata de no querer un mejor flujo de recursos, pero en manos del Estado eso no va a pasar".



- "No todas las EPS pagan mal, las acreencias de las EPS con las IPS eran de 50 billones de pesos y luego se salió a corregir que eran 23, de los cuales el 64 % son de cartera corriente".



A las 5:07 p. m.: Alfredo Mondragón denuncia que el artículo 76 protege a los empresarios de las clínicas del sector privado.



"Las deudas de las EPS superan los cuatro billones de pesos que llevan a una tragedia laboral al personal de la salud. Se deben más de 12 billones de pesos contra las clínicas. El superintendente, dice que 'ASMED salud es la quinta EPS con mayor cantidad de quejas en el régimen subsidiado', mientras que tienen fajos de billetes en el techo".

A las 5:00 p.m.: Se votan los artículos sin proposición: 9, 11, 18, 76, 93, 98, 106, 116. Con 15 votos por el sí y 6 por el no, se aprobaron estos artículos.



El ministro intervino para decir que "se lucha para que las EPS reconozcan el 80% y dejaran un remanente auditado y sobre esa situación pudieran las IPS tener un flujo de caja. Nosotros en este sistema empezamos a pagar a tres meses, pasamos a 180 días y ya ni siquiera pagamos. Las IPS se sienten agobiadas e ilíquidas, mientras que a las EPS sí se les paga rigurosamente, ellas no pagan a las IPS".

A las 4:40 p.m.: Se leen los artículos con proposiciones de eliminación. Son: 10, 14, 49, 50, 53, 54, 60, 75, 76, 125, 135. Con 17 votos por el no y 3 por sí han sido negadas las proposiciones.

A las 4:20 p.m.: Se anuncian los artículos con las proposiciones no avaladas, dentro de esas las del partido de 'la U': 6, 9, 11, 12, 13, 18, 21, 27, 31, 40, 75, 76, 79, 93, 94, 98, 99, 105, 106, 109, 110, 116, 121, 135 Y 139. Con 19 votos por el no y 2 por sí, han sido negadas las proposiciones no avaladas.

A las 3:20 p.m.: Se anuncia un bloque de 13 artículos, dentro de los que están algunos de los más críticos: 3, 23, 52, 55, 61, 66, 73, 83, 84, 111, 118, 128, 129.



Con 15 votos por sí y 5 por el no, se aprueba este bloque de artículos.

A las 2:20 p.m.: Se leyeron los artículos con proposiciones avaladas. Corresponden a: 63 y 136. Con 15 votos por el sí y 6 por el no, sí pasan estos artículos.



En este bloque de artículos destacan temas como apoyo a los Centros de Atención Primaria (CAPS) de las redes integradas e integrales de salud de mediana complejidad y el cambio en la denominación de las empresas sociales del Estado que pasarán a llamarse Instituciones de Salud del Estado.

A la 1:50 p.m.: Se anunciaron los artículos por proposiciones no avaladas. Son: 1, 2, 3, 14, 22, 55, 57, 59, 67, 83, 84, 129. Con 15 votos por el no y 5 por sí, negaron las proposiciones no avaladas.

A la 1:00 p.m.: artículos con proposición de eliminación: 1, 3, 14, 17, 22, 26, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 66, 67, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 117, 129, 136 y 137. Con 16 votos en contra y solo 4 a favor, se niegan las proposiciones de eliminación.

A las 12:30 p.m.: Se pusieron a votación los artículos con proposiciones avaladas. Estos corresponden a: 8, 45 y 86. Con 15 votos por el sí y 4 por el no, sí pasan.

A las 12:20 p.m.: Se votaron los artículos sin proposiciones: 5, 15, 16, 28, 29, 32, 33, 34, 41, 42, 47, 85, 87, 90, 92, 114,. Con 15 votos por el sí y 4 por no, sí se aprobaron estos artículos.

A las 11:40 a.m.: Se leyeron los artículos con proposiciones supresivas. Estos son: 4, 15, 16, 31, 34, 35, 37 y 85. Con 14 votos por el no y solo 4 por el sí, se niegan las proposiciones supresivas.

A las 11:21 a.m.: Se leyeron los artículos con proposiciones modificatorias no avaladas, esto quiere decir que se van a votas son las proposiciones a los artículos: 6, 7, 28, 29, 32, 33, 41, 42, 45, 46, 47, 86, 87, 90, 92, 114. Con 19 votos por no y solo 2 por sí, se niegan las proposiciones.



Así las cosas, estos artículos se van a votar como venían en la ponencia.

A las 10:30 a.m.: Se leyeron las proposiciones radicadas y también fueron aprobadas por los congresistas de la Comisión.



Hoy sí hay quórum, así que se dará la continuación de la discusión.