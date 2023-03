Reforma de salud: por ahora, conservadores y la U no se apartan

Archivo particular

Ni los conservadores ni 'La U', por ahora, se apartarán de la reforma de la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro.



Según Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro, los líderes de ambos partidos, respetan la decisión del Partido Liberal de no apoyar el proyecto, pero dicen que ellos van a esperar el articulado final.



"Con Efraín Cepeda ya hablamos. Como establecimos con el presidente Petro, vamos a esperar el articulado", aseguró Toro, directora del Partido 'de la U'.



Eso sí, lanzaron una advertencia. "Si el articulado no tiene los acuerdos plasmados, pues también nos levantamos", agregó Toro.

La decisión de los liberales

Mediante un comunicado, el Partido Liberal anunció que no apoyará el proyecto de reforma a la salud que presentó el Gobierno y que aceptó recoger las propuestas de los conservadores y la 'U'.

"El Partido Liberal, convencido de que las mejores reformas sociales son aquellas que logran consenso y la inclusión de argumentos sólidos y diversos, permitiendo así su amplia legitimidad en el debate democrático y su sostenibilidad en el tiempo, y en vista de que no hemos logrado conciliar las líneas que el Partido defiende, buscando la plena garantía del derecho fundamental a la salud y un sistema que corrija sus problemas y no genere nuevos, no apoyará la reforma a la salud", se lee en el comunicado.

El siguiente paso de 'los rojos' sería presentar su propio proyecto en el segundo periodo legislativo.

