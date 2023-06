Reforma de salud: ¿qué pasa con el aseguramiento y la sostenibilidad?

En el seminario 'Reforma a la salud: ¿Qué pasa con el aseguramiento y la sostenibilidad financiera?', organizado por el centro de estudios económicos (Anif), se intenta abordar ese gran interrogante que tienen gremios del sector y hasta los mismos usuarios.



Por otra parte, desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), mencionan los riesgos en los costos de la reforma y presentan sus recomendaciones.



(Lea: Más de 150 expertos piden concertar una nueva reforma a la salud).



Dentro de los participantes están: Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social; Diana Isabel Cárdenas, exviceministra de Protección Social; Andrés Mauricio Velasco, director técnico del Carf; Anwar Rodríguez, vicepresidente de Anif y Mauricio Santa María, presidente de Anif, entre otros.



El primero en participar y dar respuesta sobre el aseguramiento y la sostenibilidad financiera fue el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, quien hizo énfasis en que el actual sistema "hay muchas barreras de acceso que tienen que ver con los contratos" y, por ende, hay que avanzar en la universalización.



Además, mencionó que hay gastos que se deben asumir aún si no se aprueba la reforma de la salud, un punto en el que desde el Gobierno han reiterado.



Por otra parte, el viceministro mencionó que se debe avanzar en la atención primaria en salud y que "los servicios se presten a partir de las necesidades de la población y no de la oferta", que es a lo que desde el Ejecutivo le apuestan con el foco en la Atención Primaria en Salud (APS). Frente a esto, aseguró que se van a relacionar con las gestoras y aseguró que con las nuevas funciones de las gestoras esperan lograr la sostenibilidad financiera.



(Vea: Reforma a la salud: qué viene para el proyecto de ley del Gobierno).



En la intervención de Mauricio Santa María, presidente de Anif, hizo referencia a los logros que se han conseguido con los 30 años del actual sistema de salud, cómo se ve este desde afuera y las preocupaciones que tienen en el centro de estudio sobre la reforma de la salud.



Así, resaltó que se ha logrado equidad en el acceso a servicios de salud y que preocupa que se pierda. Además, mencionó el paso de una cobertura en aseguramiento del 4,3% en 1993 al 97,4% en el 2021.



Otro de los elementos que destacó del actual sistema es el nivel de gasto de bolsillo que actualmente se tiene en el país. Que, según él, es bajo frente a otros países de la región.



Frente a cómo se ve Colombia desde afuera en cuanto a salud, Santa María mostró que para The Economist, "el actual sistema de salud es excelente", pero mencionó que a partir de esos artículos se puede concluir que hacen falta médicos en el país.

Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social. Cortesía

Preocupaciones

Luego, explicó que la principal preocupación es que "la reforma como está hoy en día va a complicarle la vida a los pacientes, sobre todo a la población de menores ingresos, esto por la fragmentación de servicios con la creación de los Centros de Atención Primaria (Caps)".



(Vea: Expertos de alto nivel piden que se retire la reforma a la salud).



Un segundo punto es la pérdida en la libertad de elección en los lugares de atención, esto porque en la reforma el Caps sería la entrada al sistema de salud. Así como más trámites, más costos y más corrupción por lograr agilidad en la atención.



En cuanto a sostenibilidad financiera, mencionó que "ahora las EPS están haciendo contención de costos y si se aprueba la reforma, ¿quién va a hacer contención de costos?". Además, mencionó que "si las EPS no van a manejar la plata, pues tampoco van a manejar el riesgo financiero, porque el que maneja la plata es el que maneja el riesgo".

​

​Por otra parte, dijo que preocupa el tema de los tarifarios y el pago a los Caps. Además, de las nuevas funciones que van a tener las gestoras de salud y vida, porque "no son claras".



Andrés Mauricio Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), explicó algunos elementos que preocupan desde el punto fiscal. Así, para él "un sistema que ya requiere recursos y presenta faltantes, sin tener en cuenta las contingencias como: deudas por pruebas covid, suficiencia de prima UPC, la capitalización de la nueva EPS y la ley de punto final, preocupa".



(Vea: ¿Tiene la Adres capacidades operativas para asumir nuevas funciones?).



Concluyen desde la Carf que hay riesgos como: "Que la atención primaria puede superar en forma importante lo inicialmente previsto, el esquema de oferta que se propone genera pérdida de capacidades para limitar el costo de los servicios de salud por falta de alineación de incentivos entre quienes prestan el servicio y lo pagan, hay insuficiente capacidad para la gestión de recursos en las regiones, entre otros".



En materia de esos riesgos en el articulado de la reforma, encontraron riesgos persistentes en algunos artículos.



Por lo anterior, su principal recomendación es "valorar y mitigar los riesgos que no fueron contemplados en los costos presentados por el Gobierno, e incorporar mecanismos sólidos para eliminarlos y mitigarlos a través de modificaciones en el artículado. Esto, antes de continuar con el trámite de la reforma en el Congreso, pues la estabilidad financiera pública se podría ver comprometida por presiones excesivas de gasto".



PORTAFOLIO