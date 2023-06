Consejo Gremial critica la reforma laboral: 'Aprobarla es un error'

Mediante una carta, el Consejo Gremial Nacional manifestó su desacuerdo con la aprobación en primer debate de la ponencia de la reforma laboral del gobierno Petro.

(Trabajar con la Dian: este es el nuevo modelo para aplicar a empleos).



Desde la organización manifiestan que el articulado "no cumple con los propósitos de reducción de los índices de desempleo e informalidad, no actualiza el sistema legal a la nueva realidad del mercado laboral, genera desequilibrio en las relaciones laborales colectivas y no protege la libertad de empresa como motor de la economía, generador de empleo formal y eje de transformación social".



(Se aprueba ponencia de reforma laboral en primer debate).



Según el Consejo, la aprobación del articulado tal cual como está radicado podría poner en riesgo a más de 450.000 empleos a nivel nacional, así mismo, pondría en peligro la competitividad empresarial.



(Lo que debe saber para entender el Marco Fiscal de Mediano Plazo).



"La aprobación viciada de hoy de impedimentos, recusaciones y los informes de ponencias, con una conformación del quorum y una votación con varias dudas legales, no pueden ser el precedente de cómo será votada el resto de la reforma".



(Las palabras de Petro tras aprobación de la pensional en primer debate).



Por último, la institución manifestó que ha estado participando "activmente" con estimaciones del impacto que la reforma podría tener en el país y "seguirá abierta a participar en los escenarios que el Congreso de la República y el Gobierno Nacional dispongan para construir una Reforma Laboral incluyente, equitativa y justa".



PORTAFOLIO