Horas extras nocturnas desde las 6 p.m., pilar de la reforma laboral

Que el pago de horas extras nocturnas empiece después de las 6 p.m. y que los sábados sean días laborales que se paguen. Esos serían dos de los pilares de la reforma laboral que el gobierno de Gustavo Petro presentará para cambiar la ley 50.

Así lo dio a conocer el propio presidente durante un discurso que dio en la Plaza de Armas, en el centro de Bogotá, este martes 14 de febrero.

"Pretendemos que el día termine a las 6 p.m., no a las 10 p.m., pretendemos que exista un sábado y domingo como días de descanso. Que trabajar un sábado y un domingo o más allá de las 6 p.m. genere unas extras que se paguen, queremos estabilidad laboral", dijo.

El camino a seguir

Petro le hizo un llamado de atención al empresariado y lo cuestionó: "Quién les dijo que una empresa podría ser más productiva transformando en esclavos a los trabajadores. ¿Lo dijo el capitalismo?".

Analizó que el capitalismo no crece sobre el trabajo esclavo, que eso es un anacronismo, y "que la productividad no nace de extender la jornada de trabajo, no nace de intensificar, sino de vincular el saber a la producción".

Cuestionó que, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), Colombia está, junto a Turquía, entre los países de la entidad que "más explota a los trabajadores" y que lo que hay que hacer "es expandir el saber y el conocimiento a la maquina y duplicar productividad".

Insistió en que la productividad nace del saber y no de la explotación laboral y que su reforma se enfocará en la dignidad del trabajador y la trabajadora, y la estabilidad laboral: "Conseguiremos un mundo más estable laboralmente, las empresas serán más estables y los trabajadores las van a querer más, aportando a mayores enriquecimientos y mejores salarios y ganancias".

Finalmente, dijo que la propuesta girará en torno al conocimiento y que las ganancias y los salarios no son un juego de suma 0, pues "pueden crecer ambas si a la producción se vinculan los saberes".

