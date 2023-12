Reforma laboral: Cámara aprobó primeros 16 artículos

En medio de los debates que se realizan en el Congreso de la República para definir el futuro de la reforma laboral, este jueves 14 de diciembre se lograron dos grandes avances en el legislativo, con miras a lograr la aprobación, así sea en primer debate, de esta iniciativa y darle vida para el 2024.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

El primer logro se dio luego de que la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes avalara, con 14 votos a favor y 7 en contra, la ponencia presentada por el Ministerio del Trabajo, en una intensa discusión donde los congresistas presentaron sus posiciones a favor y en contra de este proyecto de ley.

(Lea: Qué hace falta para definir el aumento del salario mínimo del 2024).

En esta sesión, en la que hicieron presencia la ministra Gloria Inés Ramirez y el viceministro Iván Daniel Jaramillo; diversos sectores políticos reiteraron que la reforma laboral terminará destruyendo en el empleo formal en el país, mientras que los partidos afines resaltaron es necesario hacer cambios para dignificar el trabajo en Colombia.

Con 14 votos a favor y 7 en contra la Comisión VII de @CamaraColombia aprueba la ponencia de la #ReformaLaboralYA del proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional. pic.twitter.com/6CyjaNyAeL — MinTrabajo (@MintrabajoCol) December 14, 2023

“Hay artículos que pueden tener las mejores intenciones y como dice el Gobierno, busca mejorar las condiciones laborales en el país, pero quiero dejar en claro que no es como se ha dicho, en el caso de Fenalco, que se quiere esclavizar a los trabajadores. Hay que analizar a fondo los efectos negativos que se pueden generar a futuro”, dijo el representante Andrés Forero.

Embajada de Estados Unidos respalda la necesidad de hacer una reforma laboral

El segundo avance de la reforma en la Cámara fue la aprobación en bloque de 14 artículos que no tenían proposiciones. Se trata de los numerales 2, 3, 11, 15, 19 21, 23, 30, 33, 37, 42, 45, 56, 57, 58 y 59; que con 14 votos por el “sí” y 6 por el “no” pasaron, para luego dar paso a la discusión del artículo 160, que cambia la jornada laboral en el país, de 6 de la mañana a 7 de la noche en turno diurno y de 7 de la noche a 6 de la mañana en nocturno.

“Acá hay algunos congresistas que están mostrando que pueden prever el futuro y dicen que este proyecto no va a funcionar, cuando no se le ha dado la oportunidad de avanzar. Nadie puede decir que esto va a fracasar o que el país va a perder competitividad, porque no es así. Acá estamos hablando de los derechos de los trabajadores”, agregó el representante Germán Rozo.

Dentro de los puntos más importantes que pasaron en este primer debate, está que las plataformas digitales deben pagar parafiscales a sus empleados, el cambio de la jornada noctura y los recargos dominicales y festivos.

¿Por qué los hogares están desistiendo de comprar su primera vivienda?

Uno de los puntos más álgidos de esta conversación está votación está relacionada con los derechos extendidos que se darían para los sindicatos en la reforma, lo cual si bien el Gobierno advierte que sólo es una defensa de derechos, los empresarios sostienen que los pone en desventaja y afecta la competitividad.

PORTAFOLIO