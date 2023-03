¿De dónde saldrá la plata?: reparos de gremios a la reforma pensional

La reforma pensional de Gustavo Petro está a punto de salir del horno y, según prevé el ministerio de Trabajo, llegará ante el Congreso el 16 de marzo. El pasado 28 de febrero, en el seminario ‘Lupa a las pensiones’, organizado por Anif, Fedesarrollo y el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la U. de los Andes, se abordaron una serie de recomendaciones para mejorar la cobertura para la vejez en el país, enmarcadas en las posibilidades fiscales que tiene Colombia.



Desde la Universidad de los Andes, Oscar Becerra Camargo, profesor de la Facultad de Economía, aseguró que la reforma pensional es necesaria. Pues el país tiene una baja cobertura en la que solo una de cada cuatro personas mayores acceden a un sistema de pensión contributiva y solo uno de cada cuatro recibe un subsidio del programa Colombia Mayor, que equivale a $80.000 mensuales.



Pero Becerra alertó también que el gasto público en pensiones es muy alto frente al de otros países, alrededor de 3,5% del PIB. “El problema es que se gasta de forma ineficiente, 2,3 puntos se van a los regímenes especiales. Estamos enfocando el gasto en las personas menos vulnerables”, explicó.



El académico planteó que una reforma pensional debe tener cuatro objetivos de política: cobertura, equidad, sostenibilidad y eficiencia.



Así mismo, enfatizó en algunas inquietudes que le genera la propuesta actual del gobierno, como de dónde saldrán los recursos para la financiación del pilar solidario, con el que el Ejecutivo espera cobijar con medio salario mínimo a cerca de tres millones de adultos mayores sin cobertura, y qué impacto tendrá sobre los mercados de capitales.



El presidente de Anif, Mauricio Santamaría, cuestionó también el gasto que hay en el sistema y que los requisitos del sistema pensional no son acordes a la realidad del mercado laboral. "Hay que incentivar el ahorro e incluir a aquellos que han estado excluidos del sistema pensional”, dijo.



Finalmente, el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, aseguró que el sistema no solo tiene una baja cobertura (25%), sino que también es altamente regresivo.

Además, presentó una propuesta de reforma pensional con cuatro pilares y, aunque reconoció que “no hay manera de hacer una reforma pensional sin un costo fiscal para el país”, se debe buscar una más costo eficiente que la planteada por el Presidente.



Mejía sugirió ajustes a la propuesta del gobierno, como disminuir el monto de la transferencia del pilar universal, reducir el umbral que separa el régimen de prima media (RPM) del régimen de ahorro individual (RAIS), como por ejemplo, bajándolo de 4 salarios mínimos a 1,5.



El director de Fedesarrollo también propuso modificar el cálculo del ingreso base de liquidación para que no considere el promedio de los últimos 10 años de la vida laboral, sino el de toda la vida laboral y crear incentivos para un retiro tardío, que se puede realizar con mayores tasas de reemplazo a medida que la edad de retiro aumenta.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio