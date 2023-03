Por qué la reforma laboral afectaría el empleo de los domiciliarios

Tras conocerse el texto actual de la reforma laboral, Alianza In, el gremio de las aplicaciones, alertó sobre “el riesgo de destrucción de más de 80.000 trabajos de personas que operan como repartidores a través de plataformas digitales”.



José Daniel López, director Ejecutivo de Alianza In, señaló que esta reforma debe innovar y dar oportunidades a gran escala, sin cometer irresponsabilidades.

“Acá el dilema no es entre la desprotección y la protección social; sí se puede proteger a los más de 120.000 domiciliarios que trabajan en Colombia sin arriesgar sus ingresos. Este sector económico cumple una importante función social (para varios grupos poblacionales) y está comprometido y listo para darse la pela y mejorar la formalización y protección de los repartidores”, comentó.



Así mismo, reveló las propuestas que se le hicieron al Gobierno Nacional y que no se tuvieron en cuenta en el documento radicado ante el Legislativo. Entre las iniciativas se destaca, por ejemplo, pagar la afiliación a riesgos laborales de repartidores que ganen más del equivalente a un salario mínimo. Pagar un paquete de seguros que cubra accidentes y salud, entre otras, obligatorio para los repartidores que ganen menos del equivalente a un salario mínimo. Y por último, contar con una concurrencia entre trabajadores y empresas para pagar salud y pensión.



El director ejecutivo de Alianza In agregó que la propuesta del Gobierno busca implementar la laboralidad forzosa, lo que significaría que las empresas que administran las plataformas tendrían que contratar a todos los repartidores, con subordinación, horario e ingreso fijo, acabando con la principal y más efectiva fuente de trabajo, que permite tener determinación del tiempo.



“Se le pone una bomba atómica a una industria que produce autoempleo a gran escala. Si me quedo desempleado hoy, puedo trabajar mañana como repartidor. Pero si se aprueba la reforma laboral como viene, me tocaría enviar una hoja de vida y esperar a ver si me llaman”, comentó.



Por último, José Daniel López señaló que las empresas más afectadas serían las plataformas locales y medianas.



“Hay más de 75.000 comercios aliados, con 2,5 millones de usuarios y más de 7 millones de órdenes mensuales. Todo este ecosistema se vería afectado muy duramente. Invito al Gobierno y al Congreso a reflexionar y a estudiar el tema, podríamos cometer una masacre laboral sin precedentes”, concluyó el representante gremial.



Más retos para el sector tech

Pero este no ha sido el único reto que ha venido enfrentado el sector de las aplicaciones.



Recientemente el ojo del huracán estuvo puesto en las plataformas de movilidad, luego de conocerse un borrador de proyecto de ley de la Superintendencia de Transporte.



Tras la polémica, el Ministerio de las TIC, en cabeza de Sandra Urrutia, señaló que el país deberá generar “un marco jurídico que armonice lo que pasa en la vida real con las nuevas necesidades de la transformación digital”.



“Colombia debe garantizar la neutralidad tecnológica. No podemos desconocer el papel de la tecnología en la vida de los ciudadanos a través de servicios de calidad que le brindan confianza a los usuarios”, comentó la ministra TIC.



Por su parte, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, afirmó que se abrirían espacios de diálogo con el fin de que todas “las partes” involucradas puedan llegar a un consenso con el fin de “defender los derechos de los colombianos a elegir cómo movilizarse”.



PORTAFOLIO