El segundo ‘round’ de la reforma laboral no tiene un buen pronóstico: ¿por qué?

Con tan sólo tres firmas y en medio de una fuerte polémica y alta expectativa por lo que pueda pasar con este proyecto, la semana pasada se radicó la reforma laboral en el Congreso de la República, con lo que empieza su recorrido otra de las apuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro para generar un cambio social.



En total son 98 artículos de esta iniciativa, que según sus ponente, la representante María Fernanda Carrascal, fue construido escuchando y tomando las observaciones de los diferentes sectores que están involucrados, razón por la cual se tomaron su tiempo antes de volverlo a presentar.





No obstante, llama la atención que el nuevo texto de la reforma sólo cuenta con tres firmas de las 10 que se esperaban, la de Carrascal, quien liderará el proceso en la Cámara de Representantes, y los también legisladores Germán Gómez, del Partido Comunes, y Alfredo Mondragón del Pacto Histórico.



Este hecho fue calificado por muchos congresistas como una presentación 'por la puerta de atrás', tal y como lo dijo la representante Catherine Juvinao, quien sostuvo que esto va en contravía del acuerdo nacional que se busca lograr desde la Casa de Nariño.



“El resultado del ‘diálogo nacional’; de la reunión con los empresarios; del tinto con la oposición; del llamado continental a ‘superar las ideologías’: Radicar la reforma laboral por la puerta de atrás y sin los partidos políticos. El divorcio entre las palabras y los hechos de este gobierno garantizará su fracaso”, dijo Juvinao.



Entre tanto, para el también representante Hernán Cadavid, “el Gobierno se enreda con el problema de reforma a la salud y ahora en forma casi clandestina radica la ponencia de la muy mala reforma laboral. Atentos todos a este proyecto que destruye miles de empleos en Colombia”.



Desde el Gobierno Nacional, el viceministro de Trabajo, Iván Daniel Jaramillo, resaltó que por ahora la prioridad del Ejecutivo será esperar a que empiece el recorrido de este proyecto en el Congreso, para defender sus propuestas.

“Debe seguir el debate parlamentario en la Comisión Séptima, en el marco del primer debate de la iniciativa legislativa para el reconocimiento de trabajo decente y la promesa constitucional de dignidad y justicia a todas las modalidades de trabajo”, resaltó Jaramillo.



Este proyecto de ley contempla modificaciones significativas en varios aspectos, entre ellos la jornada nocturna. En respuesta a las solicitudes de diversos sectores, se propone que esta jornada se extienda desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana.



En relación con los recargos dominicales y festivos, se plantea un aumento del 75% al 100%. Sin embargo, se establece una gradualidad en su implementación: en 2024 será del 80%, en 2025 aumentará al 90% y, finalmente, a partir de 2026, se aplicará el recargo completo.



En lo referente a la jornada laboral, se alinea con la Ley 2101, que busca reducir la duración de 8 a 6 horas diarias, según los ritmos y plazos ya definidos.



Dentro de las posibilidades de que este proyecto pase, expertos como el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry sostienen que “la laboral ya se hundió una vez y lo más probable es que se vuelva a caer, tiene muchos sectores en contra, como los hoteleros, empresarios, industriales, en fin. Yo la veo muerta”.

Según versiones de fuentes del Congreso a Portafolio, la falta de un ambiente de concertación y la inexperiencia legislativa de sus ponentes, además del hecho de no tener un concepto fiscal, serán factores que jugarán en contra de la reforma.



Para el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, “los tiempos no casan, además de que ya pasó la luna de miel entre el Congreso y el Gobierno, la primera legislatura del 2024 será corta y ya después el país quedará ad portas de un año preelectoral.



Lograr consensos y acercarse al Congreso y a los empresarios, será fundamental para garantizar que este proyecto pase por lo menos al próximo año.

Los tiempos apremian

Para no volver a hundirse, tal y como le sucedió durante el primer semestre de este año, la reforma laboral deberá alcanzar por lo menos la aprobación en la Comisión Séptima, donde fue radicada, para que en 2024 puede continuar con su trámite en el legislativo.



No obstante, según los expertos, el panorama no es favorable, ya que se está enfrentando a la pensional, que tampoco goza de popularidad en el legislativo y faltan menos de tres semanas para que terminen las sesiones ordinarias en el Congreso de la República.



