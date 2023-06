Por qué la reforma laboral se hundió y no llegó a extraordinarias

La reforma laboral, uno de los proyectos estrella del gobierno de Gustavo Petro, se hundió, definitivamente, este martes 20 de junio en el Congreso de la República, en el último día de la primera legislatura del periodo 2022-2026.

La iniciativa se había intentado discutir un par de veces y la ponencia sobre la que se iba a trabajar ya se había aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que se realizarán sesiones extraordinarias en el Legislativo para algunos proyectos, ¿por qué la reforma laboral 'murió'?

El panorama

El analista político Carlos Arias, explicó que no se pueden meter en sesiones extraordinarias iniciativas que se cayeron.

"En extras pueden meter las reformas que estén en trámite, como la de salud o la pensional. En esta legislatura la laboral no fue aprobada en su primer debate, porque la Comisión Séptima no la pasó. Por ello no pueden incluirla. Las extras son una continuación de la actual legislatura, y en esta legislatura la reforma laboral se cayó", afirmó.

En otras palabras, la reforma laboral debía pasar mínimo su primer debate en sesiones ordinarias para poder entrar en sesiones extraordinarias.

Frente a esto, el artículo 190 de la Ley 5 de 1992 dice que: "Tránsito de legislatura. Los proyectos distintos a los referidos a leyes estatutarias que no hubieren completado su trámite en una legislatura y fueren aprobados en primer debate en alguna de las Cámaras, continuarán su curso en la siguiente en el estado en que se encontraren. Ningún proyecto será considerado en más de dos legislaturas".

Diego Escallón, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, fue más allá y comentó que la reforma laboral se hundió porque el Gobierno no logró concertar con las diferentes fuerzas políticas "una propuesta que conciliara la visión ideológica de la reivindicación de los sindicatos y del Gobierno con las capacidades económicas del país en medio de la desaceleración industrial".

"Además, la confrontación del presidente de la República con los partidos políticos reconfiguró la relación con el Congreso y le restó voluntad de acompañar sus proyectos", sostuvo.

El experto Escallón afirmó que el gobierno Petro cierra una primera legislatura con los números más bajos de los últimos 3 gobiernos: solo 14 proyectos de ley de su autoría fueron aprobados.

"El Ministro del Interior y un gabinete mucho más parcializado hacia la cercanía al presidente se volvió su propio derrotero porque no le permite abrir el espectro político y tampoco disentir entre diferentes visiones de liderazgos; sino que se vuelve un lugar para la confirmación de sus ideas", sostuvo.

Darío Maldonado, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, comentó que el Gobierno propuso una reforma que era un nudo entre trabajadores y empleados, "cuando había muchas cosas que se pueden hacer para reducir desempleo e informalidad más allá de esa iniciativa". En

"No iban a encontrar consensos y había otros caminos que se debieron tomar como, por ejemplo, pensar en tener una seguridad social universal que no esté atada a la situación laboral y cuyo financiamiento tampoco esté atado a la actualidad laboral", complementó.



¿Se volverá a presentar?

Escallón dijo que "si el Gobierno quiere aprobar una reforma laboral debe recomponer su relación con los partidos, abrirle espacio al diálogo real y ceder en su visión ideológica para atender los llamados de académicos, el sector empresarial y de organizaciones no gubernamentales. El cambio no se logra sin consensos".

Y Arias valoró que el proyecto se presentará en la próxima legislatura (que empezará el 20 de julio) con algún tipo de modificación.

