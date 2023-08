Sectores reaccionan a la nueva radicación de la reforma laboral

El Gobierno radicó la ponencia del nuevo proyecto de reforma laboral, iniciativa que quedó archivada en la pasada legislatura a razón de que no se le dio el primer debate para su trámite y discusión.



Entre las modificaciones es el haber fijado el inicio de la jornada nocturna desde las 7:00 p.m. y las 9:00 p. m., así como el de la diurna que iniciará a partir de las 6:00 a. m.



Ante este nuevo radicado, varios sectores de la economía nacional se pronunciaron e instaron en que este proyecto de ley debe atender las necesidades que tiene el sistema laboral en la actualidad, así como el haber atendido las sugerencias hechas desde el sector empresarial.



Precisamente, una de las primeras personas en pronunciarse fue el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien, mediante su cuenta de X, manifestó que lo tomó de sorpresa este hecho, agregando que el Gobierno no abrió un espacio con el gremio para discutir el nuevo articulado.



"Como miembros de la Comisión Tripartita de Políticas Laborales le habíamos solicitado formalmente al Ministerio que citara a una reunión para debatir un nuevo proyecto. Esto no sucedió. Le pedimos adjuntar al proyecto la evaluación de impacto sobre el empleo hechos por el gobierno. Todos Necesitamos saber si se crean o destruyen empleos", aseguró.



Otro de los gremios que se pronunció fue Alianza In, gremio de aplicaciones, aseguraron que los acuerdo logrados con el Gobierno sí se vieron plasmados en la ponencia.



"Este acuerdo, el cual implica un esfuerzo enorme para este sector, entra a consideración del Congreso de la República, a través del proyecto de ley de Reforma Laboral. Es la oportunidad para avanzar en la formalización y protección de más de 120 mil repartidores sin poner en riesgo sus trabajos, ni a los más de 75 mil comercios que venden a través de estas plataformas, ni la libertad de consumo de más de 2 millones y medio de usuarios que compran a través de éstas", enfatizó José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In.



De igual manera, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), aseguró que le Gobierno se equivocó nuevamente con la reforma laboral, mencionando que gran parte del articulado se basó en el proyecto de ley que terminó hundiéndose en el Congreso la legislatura anterior.



"Aunque estamos analizando minuciosamente los artículos adicionales que introdujo el Gobierno, es importante resaltar que no fuimos tenidos en cuenta para la construcción de este proyecto. De hecho, ni siquiera fue convocada la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, escenario principal para debatir este tema tan importante para el futuro del país", dijo.

María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por Bogotá y una de las ponentes del proyecto de reforma laboral que terminó hundiéndose en la primera legislatura, aseguró que este nuevo articulado sí logrará garantizar condiciones laborales "decentes".



Daniel Felipe Briceño, abogado especialista en derecho público de la Universidad Externado y candidato al Concejo de Bogotá, mencionó que la reforma se radicó "a escondidas" y sin concertación.



"Sin concertación y casi a escondidas el gobierno de Gustavo Petro radicó nuevamente la nefasta reforma laboral en el Congreso de la República. Un pliego sindical que afectará el empleo de miles de ciudadanos. Mucho cuidado señores congresistas", dijo mediante su cuenta de X.



De igual manera, Andrés Forero, representante a la Cámara por Bogotá 2022-2026 por el Centro Democrático, mencionó que el nuevo articulado no garantiza la generación de empleo, haciendo mención a las formas mediante las cuales se hizo la radicación ante el Congreso de la República.



"La forma en que se radicó la nueva reforma laboral es bastante elocuente. (...) Con esto, queda en evidencia que el llamado al gran acuerdo nacional del presidente Gustavo Petro es un discurso vacío, porque no están buscando consensos y no están buscando concertación", mencionó.



La forma en que se radicó la nueva reforma laboral es muy elocuente.



La ministra lo hizo a escondidas y el mismo día en que @petrogustavo le hizo un nuevo desaire al empresariado colombiano.



