Vuelve y juega: por qué volvió a aplazar primer debate de la laboral

La reforma laboral del Gobierno es la que ha tenido menos avances en su discusión del paquete de proyectos de ley que el presidente Gustavo Petro presentó el pasado mes de marzo.

La postergación del inicio de la discusión del este articulado tuvo un nuevo episodio este 14 de junio a las 7:00 a. m., fecha y hora en la que la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes agendó el inicio del primer debate del proyecto de ley, el cual termino postergándose nuevamente.



La reforma laboral ha sido, hasta el momento, la única que no ha podido ni llegar a la votación de impedimentos. Ha habido, hasta la fecha, tres agendamientos para comenzar a discutir la reforma, las cuales, en todas, se ha decidido postergar.



La Comisión Séptima tiene hasta el fin de la legislatura, o sea, el 20 de junio, para adelantar las discusiones. En caso de no darse, el proyecto de ley podría ser archivado debido al tránsito de la legislatura.



Desde el Legislativo parece que no hay un clima favorable para la discusión del proyecto, pues la Comisión Séptima fue citada este miércoles a primerahora para dar inicio a las discusiones y no pisarse tiempo con la plenaria, pero no asistieron los suficientes representantes para comenzar la jornada.



A esto se le suma varias inasistencias que se han estado dando de forma continua de buena parte de la Comisión, por lo que no habría la cantidad de votos suficientes para que la reforma pueda salir adelante.

El rol de los partidos

Desde el lado del Partido Conservador, es conocido que retiraron su apoyo al proyecto, restando así dos votos menos para el articulado.



El Partido de la U, el cual tiene dos curules, anuncio que trabajará en una ponencia de reforma laboral alternativa, esto debido a los desacuerdos que han tenido con la radicada por el Gobierno. Los liberales, por su parte, se guiarán por las 'líneas rojas' del proyecto.



A estos posibles votos en contra hay que sumar los votos en contra de la oposición, los cuales son cuatro y que están repartidos entre los partidos Centro Democrático y Cambio Radical.



