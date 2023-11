Advierten nuevos riesgos de sostenibilidad en la pensional

Cada vez falta menos tiempo para que la reforma pensional empiece su camino en el Congreso de la República y siguen surgiendo alertas frente a los impactos que tendrá esta normativa en las finanzas del país durante las próximas décadas, especialmente por el costo fiscal que tendrá el pilar solidario.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Centros de pensamiento y análisis como Fedesarrollo y Anif señalan que puntos como el fondo de ahorro generan mucha incertidumbre hacia el futuro, teniendo en cuenta que el concepto fiscal del Ministerio de Hacienda sostiene que quedará desfinanciado para el año 2070 y desde ahí se generaría una fuerte sobrecarga al PIB.



(Lo que debe saber para acceder a la pensión por invalidez en Colombia).



Cabe resaltar que funcionarios como el viceministro de Hacienda, Iván Daniel Jaramillo Jassir, desestimaron algunos de estos cálculos no oficiales, resaltando que se está sumando el pilar solidario al pasivo pensional, lo cual es un error.



“Todos los estudios dan cuenta que por 40 años el país puede tener tranquilidad de que los recursos están. De hecho, genera ahorro, según los cálculos más serios que se han hecho sobre la reconducción al sistema de pilares. ¿Por qué da ahorro? Pues porque todos vamos a contribuir hasta 3 salarios y se va a acotar el reconocimiento que hace el sistema público”, explicó en su momento Jaramillo Jassir.

Ahora bien, recientemente se conoció un nuevo estudio del Observatorio Económico de la Universidad Javeriana, el cual sostiene también que la reforma pensional tiene riesgos de insostenibilidad por cuenta de la falta de claridad en varios puntos como la desaceleración del ahorro y la forma en la que este sistema va a operar.



(Más: Fondos voluntarios de pensión registran buena rentabilidad).



Para los académicos que hacen parte de este observatorio, estas falencias pueden generar problemas sistémicos que derivarían en riesgos para los afiliados, teniendo en cuenta que si no hay un esquema claro de ahorro, no se sabe de dónde saldrá la plata para pagar subsidios, como el de la vejez, en unos 40 años.



“La propuesta no define explícitamente qué porcentaje de las cotizaciones se destinará al ahorro para pensiones futuras y cuánto se utilizará para pagar las pensiones actuales. Esta falta de claridad genera riesgos para la sostenibilidad financiera del sistema”, dice el reporte.



Resaltan que una entidad como Colpensiones, sobre la que recaería gran parte de la responsabilidad en el manejo del sistema pensional, no está preparada para la cantidad de usuarios y trámites que deberá atender luego del traspaso de usuarios que se tiene previsto en la reforma.

Pensión por invalidez iStock

No hay que olvidar que según las estimaciones del Gobierno, el número de afiliados a esta entidad pasaría de 6,7 millones de personas a más de 25 millones, lo cual representa un aumento de 261%. Claro está que para que esto suceda, es necesario que se apruebe el umbral de tres salarios mínimos de ahorro obligatorio en el régimen de prima media.



(Le recomendamos: Reforma pensional: seis elementos a tener en cuenta en su construcción).



Otra de las alertas de la Universidad Javeriana frente a la pensional tuvo que ver con la eliminación de barreras de entrada en el Componente Complementario de Ahorro Individual y reconocimiento de un mayor retorno al pilar semi-contributivo, frente a los cuales sostiene que puede generar inequidad en el sistema de pensiones.



Teniendo en cuenta estos riesgos, el Observatorio Fiscal hizo varias propuestas para mitigarlos y garantizar la tranquilidad de los ahorradores. Una de ellas es generar “reglas explícitas que protejan los fondos acumulados por cada generación, evitando la redistribución de recursos entre cohortes”. “También se sugiere la creación de subcuentas generacionales para asegurar que los ahorros se utilicen adecuadamente para financiar la seguridad social de cada grupo. Estas medidas buscan garantizar la sostenibilidad fiscal del sistema pensional y proteger los derechos de quienes han contribuido durante su vida laboral”, agrega.



Frente a la falta de experiencia en Colpensiones, afirman que una salida puede ser que “el Banco de la República asuma la administración del Fondo, dado su mayor nivel de independencia política y experiencia en el manejo de fondos similares. Se mencionan ejemplos internacionales que respaldan esta propuesta, mostrando los beneficios de tener a la banca central a cargo de los recursos de ahorro del sistema pensional”. Por último, sostiene que es necesario permitir la participación de entidades sin ánimo de lucro, eliminar el requisito de rentabilidad mínima y modificar los requisitos de patrimonio mínimo y solvencia, ya que “estos cambios promoverían la competencia, la diversidad de opciones para los afiliados y estimularían la eficiencia y la innovación en el sector".

Pensión FOTO: iStock

De acuerdo con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, esta reforma sólo busca aumentar la cobertura y mejorar aspectos como la desprotección a la vejez y que de cara al 2070, el país necesitará otra reforma que garantice la continuidad del sistema pensional.



*Portafolio es una publicación de EL TIEMPO Casa Editorial, que hace parte de un conglomerado de empresas al cual pertenece una AFP



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

​Periodista de Portafolio