Umbral de la pensional: crisis obliga a que se ajuste a la baja

Este jueves llevó a cabo en Bogotá el foro Perspectivas Económicas 2024, realizado por Anif y Fedesarrollo, donde analistas y expertos revisaron la situación actual del país y pasaron lista a los retos y oportunidades que se vienen en el arranque de este año, en el que la desaceleración económica y el trámite de las reformas de este Gobierno, serán protagonistas.



Esta cita inició con la participación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien reconoció que la coyuntura no es la mejor y que se está viviendo un proceso de “aterrizaje forzoso”, según él, por un modelo de desarrollo que está agotándose, ya que “está basado en un ejercicio primario exportador”.



“Tenemos una economía en la que dependemos, por ejemplo, de las rentas petroleras, cuando no somos un país que si bien tiene unas reservas para seis o siete años, no puede considerar que sea referente del petróleo”, dijo Bonilla, quien aprovechó para referirse nuevamente a las vigencias futuras, planteando que se deben reformular.



El ministro de Hacienda sostuvo que “el debate del presupuesto no es menor. La interrogante es: ¿tenemos que cumplir con el contrato y entregar los recursos? o ¿entregamos los recursos contra avance en las obras? Se trata de evidenciar que la obra se está haciendo y que los recursos los necesitan”.



Umbral de la pensional

El foro de Anif también fue el escenario perfecto para debatir la conveniencia de las reformas del Gobierno, especialmente la pensional.



Uno de los primeros mensajes llegó por cuenta de Fedesarrollo, que se mostró partidaria de ser rigurosos y mesurados con uno de los pilares más importantes de esta iniciativa del Gobierno: el umbral de cotización obligatoria para enviar aportes a Colpensiones.



Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, indicó que el rango obligatorio para pasar al régimen de prima media debería ser menor a los tres salarios mínimos, como se propone actualmente.



“La reforma pensional al final de cuentas es una reforma que aumentará el pasivo pensional en cabeza del Estado. En nuestros cálculos, cerca de 65 puntos del PIB. En el contexto entonces de ese limitado espacio fiscal y también con el ánimo de darle una mayor progresividad a la reforma pensional que indudablemente es necesaria”, explicó.

Para Fedesarrollo, el umbral debería ser de un salario mínimo, ya que esto daría un respiro a las finanzas del Estado y evitaría que se aumente de forma exagerada el pasivo fiscal.



“Eso permite por un lado que el costo fiscal sea menor, en casi 12 o 13 puntos del PIB. Y por otro lado ratifica una mayor progresividad porque los subsidios estarían limitando ese umbral de un salario mínimo. Además, tendría menores afectaciones en el ahorro privado, que es una discusión muy de fondo en esta coyuntura”, agregó.



Por otra parte, José Ignacio López, presidente de Anif, señaló que un pilar contributivo de hasta tres salarios mínimos sería “un pilar prácticamente absorbente, donde irían todos los trabajadores y ese es un pilar de reparto que va a ser muy difícil de sostener por la demografía”.



Ante esto, el vocero de este centro de estudios económicos, propuso bajar el umbral a 1,5 salarios mínimos, ya que “pasar de tres salarios mínimos a 1,5; serían equivalentes a financiar 25 líneas de Metro Bogotá, $450 billones”.



Estos expertos coincidieron en que no se está hablando de cifras menores, sino de la sostenibilidad de todo el sistema pensional; razón por la cual se debe ser muy cuidadoso para lograr cambios que a futuro no desaten una crisis en materia económica.



