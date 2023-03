A qué edad se pensionarían las personas no binarias y transexuales

La reforma pensional presentada por el presidente Gustavo Petro trae con sigo varias puntos que han generado curiosidad tanto en los sectores políticos como en la sociedad colombiana.



Uno de esos matices es a partir del enfoque de género que tiene la reforma y cómo esta va a aplicarse en caso de ser aprobada.



El documento de la reforma especifica que la edad establecida para acceder a pensión para hombre y mujeres cisgénero es de 62 y 57 años, respectivamente; tal cual como está en el sistema vigente.



De igual forma, el articulado también deja explicito que las personas de grupos interseccionales, como las pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+, y las personas de genero no binario también están cobijadas en este nuevo proyecto.



“Cuando esta ley se refiera a prestaciones o beneficios destacados de relaciones conyugales o de convivencia, se entenderá que en las mismas están incluidas no solo las relaciones heterosexuales, sino también las que se originen en la comunidad LGBTIQ+”, se menciona en el artículo 4 del documento de la reforma.



Frente al caso de las personas de género no binario, la reforma menciona que podrán acceder a su pensión a la edad estipulada para las mujeres (57 años), pero manteniendo el requisito de las 1.300 semanas activas en el mercado laboral.



Ya se había hablado de este apartado cuando se filtró el primer borrador, pues el representante a la Cámara por Bogotá, Andrés Forero, hizo mención del caso en su cuenta de Twitter.



La reforma pensional establece que si un hombre se reconoce no binario podrá pensionarse a los 57 años y no a los 62. pic.twitter.com/ZakrcIhYlz — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) March 22, 2023

Así mismo, también se hace mención que las personas transexuales podrán acceder a su pensión si llegan a la edad establecida para el género que tengan al momento de retirarse, también con el mismo requisito de semanas cotizadas.



“En caso de las personas no binarias como acción afirmativa, se aplicará como edad, la menor establecida en el numeral uno del presente artículo (el cual específica que la edad a cumplirse es de 57 años); y para las personas transexuales, la edad será aquella establecida para el género que tenga cuando complete los requisitos”, especificó el documento de la reforma.



PORTAFOLIO