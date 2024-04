¿La reforma pensional del gobierno también podría hundirse? Presidente Petro responde

Mediante su cuenta de la red social X, el presidente Gustavo Petro se refirió a uno de los proyectos que es pilar de su gobierno: el de la reforma pensional. El mandatario aseguró que la iniciativa estaría a punto de hundirse en el Congreso y defendió, una vez más, la propuesta.

"La reforma pensional también está a punto de hundirse por tiempo. Tiempo que fue deliberadamente perdido. Tenemos uno de los peores sistemas pensionales del mundo, sería inaudito que el Congreso de la República le diera la espalda a la reforma pensional", afirmó Petro.



Por ahora, el proyecto de reforma pensional solo ha superado un debate en el Congreso y está intentando transitar, desde hace varias semanadas, el segundo en la Plenaria del Senado.



Si se cayera esta iniciativa, sería la segunda reforma que se le hundiría a Petro en el Legislativo, tras ser archivada la de la salud.

La defensa de la reforma por parte de Petro

Aprovechando el llamado que hizo con respecto a la posibilidad de hundimiento de la pensional, Petro defendió algunos de los puntos más importantes de la misma. Puntualmente, habló de los pilares.



"Se ha centrado el debate en el pilar, es decir, desde qué nivel salarial puede un trabajador empezar a cotizar en un fondo privado. Nosotros propusimos 4 salarios mínimos y algunos proponen 1, entre más alto el nivel salarial para empezar a cotizar, más ancianos se podrían ayudar con un bono pensional financiado con recursos del estado. Entre más bajo, más comisiones por administración de los flujos anuales que entregan los cotizantes a fondos privados entrarían a los dueños de esos fondos", afirmó.



Agregó que la discusión se mitiga cuando su gobierno decidió "mantener el acumulado del ahorro pensional, hasta ahora causado, en manos de los que ahora lo tienen: los dueños de los fondos privados. Ellos pueden dejar de ganar comisión por el flujo y pasar a ganar comisión por el acumulado, nosotros hemos aceptado con tal que no suban de las ganancias que actualmente obtienen".



En esa línea, señaló a algunos congresistas de querer regalar más a los fondos privados: "Que ganen comisiones por la administración del flujo anual de cotizaciones y por eso proponen bajar el pilar y que ganen por el acumulado que alcanza 400 billones. Una propuesta así llevaría a hundir la reforma pensional".



Afirmó que los fondos privados no le entrega a la mayoría de los cotizantes una pensión en el futuro, por lo que, según Petro, "se pasan centenares de miles de trabajadores de los fondos privados a Colpensiones, que sí garantiza una pensión".



Y dijo que de no aprobarse la reforma pensional, los fondos privados podrían quebrarse en el corto plazo.



"Otro centenar de miles de trabajadores pasarían de los fondos privados a Colpensiones, no solo con sus cotizaciones, sino con el acumulado de sus ahorros".



Y cerró manifestando que su propuesta busca un sistema de pilares "en el que los dos sistemas actuales no compitan sino se articulen"

