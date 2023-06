Reforma pensional: no hubo quórum, se levantó intento de primer debate

Tras el ambiente de turbulencia política que ha rodeado al país en los últimos días, y luego de que en la Cámara de Representantes las reformas laboral y de salud se vieran “pausadas”, este miércoles se intentó dar inicio a la discusión y votación de la reforma pensional ante la Comisión VII del Senado de la República.



Sin embargo, por falta de quórum, no puedo iniciar el debate



(Lea también: Reforma a la salud sigue sin debatirse y partidos piden archivarla.)



Si bien la sesión había sido convocada para las 10:00 am, esta solo pudo dar inicio hasta las 10:30 am. En principio solo se confirmó la asistencia de seis senadores, lo que implicaba que había quórum deliberatorio pero no decisorio. Posteriormente se dio un lapso de 15 minutos se alcanzó la presencia de ocho senadores e inició la discusión.



Pero por un impedimento de la senadora Piedad Córdoba, se perdió nuevamente el quórum decisorio y el proyecto no pudo someterse a votación. La presidente de la Comisión, la senadora Norma Hurtado, levantó la sesión, pero el vicepresidente de la Comisió, el senador Fabián Díaz, apeló a la decisión, con lo que se decidió dar un receso de una hora para intentar reanudar la votación.



“La senadora Norma Hurtado levantó la sesión, el artículo 44 de la Ley 5 nos permite apelar decisiones de la mesa directiva. Al hacer eso se debe entrar a resolver esa situación. Al salir ella del recinto no tenemos presidente en la Comisión, por lo que entró yo a asumir y resolver esa apelación sobre la decisión de levantar la sesión. Retomamos la sesión, pero al no tener quórum decisorio no podemos someter a votación esa decisión”., explicó Díaz.



Según aclaró el vicepresidente de la Comisión, de este modo la decisión de la senadora Hurtado quedó por tanto en firme, pues no hubo lugar para resolver esa apelación. Y así las cosas, se determinó que la Secretaría será la responsable de citar nuevamente la sesión.

Así es la reforma que propone Petro

El proyecto de reforma pensional es una de las tres iniciativas legislativas del gobierno de Gustavo Petro para modificar de manera estructural el sistema de seguridad social. Este proyecto pretende constituir un modelo de pilares en el que tanto Colpensiones como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) constituyen un único sistema y no compiten entre ellas.



(Lea también: Los impactos que tendría fallo sobre semanas de cotización de mujeres.)



Entre los puntos más polémicos que ha tenido este proyecto está la obligatoriedad de que todos los aportes por debajo de tres salarios mínimos deberán ir a Colpensiones, y de este rango en adelante a los fondos privados.



Sin embargo, han sido varias las críticas, pues cerca de 90% de los afiliados a los cuatro fondos privados pasarían a Colpensiones, y varios expertos han alertados sobre el impacto en materia fiscal que tendría esta medida por el aumento en el pasivo pensional.



El paquete de reformas

A menos de dos semanas de que termine la legislatura actual, y sin contar la posibilidad de que se convoquen a sesiones extras, los proyectos de reforma del gobierno están a contrarreloj en el Congreso.



Tras el escándalo que surgió el lunes por los audios del embajador de Venezuela, Armando Benedetti, en los que se sugiere que la campaña del presidente habría sido financiada de manera irregular, el presidente de la Cámara, David Racero, anunció el freno de las discusiones en dicha corporación hasta que “se recomponga la coalición”.



(Lea también: 'No hay nada que esconder': gobierno Petro tras polémica de Benedetti.)



A pesar de ello, la reforma a la salud, que ya se encuentra en la plenaria de la Cámara figura por el momento en la agenda del día para ser discutido a las 2:00 pm.

En el caso de la reforma laboral, esta intentó, sin éxito, dar inicio a su votación la semana pasada, pero durante dos días no se consiguió conformar el quórum necesario.





LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio