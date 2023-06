Reforma pensional: aprueban informe de ponencia en primer debate

Luego del intento fallido de este miércoles para iniciar el debate de la reforma pensional en la Comisión VII del Senado, nuevamente se convocó una sesión para este jueves. Y tras alcanzar el quórum decisorio, se pudo dar inicio al debate del proyecto.



Si bien parte de la jornada se vio enredada por una serie de recusaciones que recibieron varios parlamentarios, sobre las 7:00 pm, se logró aprobar el informe de la ponencia positiva. Se citó la continuación del debate para el martes 13 de junio, a las 8:00 am.



Vale la pena recordar que el primer intento por iniciar el debate se vio frustrado por falta de quórum, ante la ausencia de la mitad de los senadores de la Comisión.



Así se desarrolló la jornada

Durante cerca de dos horas los congresistas cuestionaron la forma en que fue convocada la sesión, que se citó para las 9:00 am, pues la convocatoria se envió sobre las 11:55 pm del miércoles.



El senador Fabián Díaz, vicepresidente de la Comisión, y quien presidió la mesa directiva, hizo un llamado "a los partidos de oposición y todos los miembros de la comisión a hacerse presentes, con el fin de dar el debate".



Díaz, aseguró que se han dado todas las garantías, se han desarrollado audiencias públicas y “se han escuchado todas las voces”, y reiteró que la Comisión se ha caracterizado por responder a la ciudadanía.



Desde el partido Centro Democrático, el senador Alirio Barrera, cuestionó la manera en que fue convocado el espacio. “A las 12:00 pm me llegó la información de que apareciéramos hoy a las 9:00 am. Cuando se cierra una sesión de comisión a las 10:00 am por falta de quórum, todo el día preguntamos, y luego a la media noche se cita”, dijo.





🔴| A esta hora



Desde la @7comision iniciamos debate de la #ReformaPensional, con la presencia de los Senadores que la conforman, además del @MinInterior, @MintrabajoCol y las presidencias del Senado @AlexLopezMaya y de @Colpensiones @dussanja. pic.twitter.com/7iBY7Bfm3f — Comisión Séptima Senado de la República🇨🇴 (@7Comision) June 8, 2023

Posteriormente, la coordinadora ponente del proyecto, la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú, hizo la presentación de la ponencia positiva para la reforma pensional.



De acuerdo con la senadora, para la construcción del proyecto se dieron cerca de 20 reuniones técnicas y cuatro audiencias y la congresista aseguró que “la mayoría de artículos están consensuados”, hay 11 artículos sin acuerdos, 8 con acuerdos parciales, 44 con acuerdos y 29 artículos sin proposiciones o modificaciones.



"No buscamos una ley que tenga que reformarse en cuatro años, sino que sea sostenible en el tiempo, que sea sostenible jurídicamente, pero que también lo sea económica y financieramente", aseguró .



Cuando se dio paso a la lectura y votación de los impedimentos, varios de los congresistas recibieron recusaciones, relacionadas con posibles beneficios por la reforma pensional, por lo que la sesión tuvo que suspenderse por cerca de tres horas.



El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien estuvo presente en la jornada, criticó los argumentos que se presentaron en las recusaciones y dijo que muchos no se relacionan con beneficios directos.



“Estos argumentos no son lógicos, no se quiere que debatamos, esto es ‘filibusterismo’ parlamentario, y es no dejar que el Congreso aborde el fondo de lo que tiene que abordar”, dijo.



Sobre las 7:00 pm se reanudó la discusión, en este caso con ocho congresistas, lo que habilitó el quórum para seguir votando los impedimentos, y también el informe de ponencia.



La ministra de Trabajo, Gloría Inés Ramírez, destacó tras esta aprobación "el gran esfuerzo y compromiso con que se ha trabajado esta iniciativa de Gobierno". La ministra agradeció también a la mesa de concertación tripartida y a las mesas técnicas.





LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio