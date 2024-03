Ponentes de ponencia negativa de reforma a la salud piden que el proyecto se discuta

Mediante un breve comunicado, los ocho senadores que suscribieron y apoyaron la ponencia negativa con solicitud de archivo de la reforma al sistema de salud pidieron que el proyecto siga siendo discutido en el Congreso de la República.

La carta, firmada por los senadores Miguel Ángel Pinto, Norma Hurtado, Lorena Cuellar, Nadia Blel, Honorio Henríquez, Josué Barrera, José Alfredo Marín y Berenice Bedoya, menciona que estos consideran "urgente y necesario que los colombianos el destino de la iniciativa en la Comisión Séptima".



Senadora Norma Hurtado Prensa Norma Hurtado

Sin embargo, aclararon que no retirarán sus firmas de la ponencia negativa. "No cambiaremos nuestro voto en contra de una reforma que es inconveniente y le falta claridad respecto de los recursos, es insostenible".



Y recalcaron: "No apoyaremos una reforma alternativa a la salud y si esperamos que se convoque a sesión ordinaria para dar la discusión del proyecto y proceder con la votación".



