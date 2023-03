Reforma pensional quedó radicada con críticas por rol de AFP y costos

El paquete de reformas al sistema de seguridad social colombiano quedó completo ayer, con la radicación de la reforma pensional. El presidente Gustavo Petro, junto a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, presentaron su proyecto de ‘Cambio por la vejez’, que propone un sistema de pilares, la creación de una renta para los adultos mayores de 65 años sin cobertura pensional, así como otros cambios en el sistema.



“El proyecto pensional tiene un objetivo social: que paulatinamente toda persona adulta mayor, hombre o mujer, que cumpla sus tiempos de trabajo y su edad, tenga una pensión. Adicionalmente, reconociendo que buena parte, seis de cada diez adultos mayores hoy no tienen ningún acceso a pensión ni a bono pensional, puedan tener acceso a un ingreso mínimo que les dé dignidad a su vida”, enfatizó el primer mandatario.



El Presidente aseguró que las reformas hechas en los años 90 no han dado los resultados esperados en cobertura y que por ello se propone un cambio general. “El RAIS (régimen de ahorro individual) ya no ahorra, sus ingresos son iguales a su salida, a pesar de que tiene una amplia base de afiliados. El sistema de Colpensiones tiene más salidas que entradas y es el gobierno el que paga esas pensiones. En este momento lo que equilibra el sistema pensional es el Gobierno”, dijo Petro.



Así mismo, la ministra de Trabajo celebró el hecho de “poner a consideración un proyecto de reforma pensional donde se reconoce a la pensión como el derecho que asegura una vida digna”. Comentó, también que lo que está presentado el Gobierno es un sistema de protección social e integral para la vejez, con el cual se pretende modificar estructuralmente el sistema pensional colombiano.

Las bases de la reforma

El proyecto que propone el Gobierno se sustenta en un esquema de cuatro pilares, en el que participan tanto Colpensiones como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El primer pilar cobijará a 2,59 millones de personas mayores de 65 y en condición vulnerable con un bono de $223.800, equivalente al umbral de pobreza extrema proyectado para 2024.



El pilar semicontributivo otorgará una renta vitalicia a las personas que no se pudieron pensionar pero que tienen semanas cotizadas; mientras que en el pilar contributivo, estarán todas las personas afiliadas al sistema, en donde Colpensiones recibirá los aportes hasta los 3 primeros salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) cotizados y los fondos privados recibirán las cotizaciones que exceden los 3 smlmv.



El último pilar, el de ahorro individual voluntario, será para aquellas personas que tengan capacidad de pago y pueden ahorrar para obtener una mejor pensión e irá a las AFP.



Otra de las novedades que propone el proyecto es la creación de un Fondo para el Ahorro, contenido en el artículo 24 del proyecto, con el que el Gobierno busca evitar un impacto en el mercado de valores. Este permitiría que, por medio de una cuenta especial administrada por Colpensiones, la entidad pueda comprar TES.



Los recursos del fondo estarían constituidos por los ingresos por cotización que se reciban del componente de prima media administrado por Colpensiones.



Otro de los puntos que ha llamado la atención es el bono pensionar para las madres que han dedicado parte de su vida al cuidado de sus hijos y que otorgan una reducción en el número de semanas mínimas requeridas para el reconocimiento de la pensión, de 50 semanas por cada hijo sin que supere de tres hijo. Esto quedó en el artículo 36.



El proyecto también abre una ventana pensional hasta por dos años, que permite que personas con más de 1.000 semanas cotizadas, y que se mantienen en el régimen actual, puedan solicitar un traslado de régimen, a pesar de estar en los últimos años de cotización para pensión.

Alertas al proyecto



Tras conocerse el texto definitivo de la reforma pensional, una de las primeras voces en pronunciarse fue la de Mauricio Santamaría, presidente del centro de estudios económicos Anif.



La entidad presentó una estimación del impacto que tendría la reforma en las finanzas públicas, y según Anif, desde el punto de vista fiscal, “el alto pasivo pensional, que de por sí hoy alcanza una cifra cercana a 110% del PIB, más que se duplicaría y llegaría a representar hasta 249% del PIB estimado para 2023”.



Eso, según la entidad, representa un Valor Presente Neto (VPN) a 2070 cercano a los $3.700 billones.



“La reforma como la plantea el gobierno daría un fuerte golpe al ahorro, a la sostenibilidad fiscal y pondría en alto riesgo la posibilidad de pagar las pensiones futuras”, dijo Santamaría.



De otra parte, José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, aseguró que “vale la pena insistir frente a la propuesta de Reforma Pensional del Gobierno que, con un pilar de prima media de hasta 3 salarios mínimos, y a pesar del nuevo Fondo de Ahorro propuesto, el país pierde 1% del PIB en ahorro doméstico, como resultado de menor ahorro pensional”.



Desde la a Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, su presidente, María Claudia Lacouture, aseguró por otro lado que se debería pensar en incentivar la formalidad en el mercado laboral para así fortalecer las cotizaciones, y por ende, el sistema pensional.



“El paquete legislativo que en materia social ha radicado el Gobierno en el Congreso debe tener como base las herramientas para la formalización laboral y mejorar las condiciones de los trabajadores hoy y para su retiro sin afectar el tejido empresarial. La mejor reforma pensional será incentivar la creación de empleo, con remuneración justa y que permita los aportes al sistema de seguridad social y que el trabajador tenga libertad de elegir qué sistema se ajusta mejor para su vejez”, indicó Lacouture.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio