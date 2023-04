Pensión: la mesada de personas con menos de mil semanas cotizadas

El 22 de marzo, el Gobierno radicó el proyecto de la reforma pensional ante el Congreso de la República para su posterior discusión y, a pesar de que los debates apenas están comenzando, ya se empiezan a conocer algunos llamados de atención sobre lo que está en el articulado.



En Colombia, la gran mayoría de trabajadores, en especial los que cuentan con bajos ingresos, no logran cotizar ni siquiera 1.000 semanas cuando llegan a su edad de pensión. Las personas que ganan un salario mínimo mensual legal vigente, en promedio, solo logran acumular 219 semanas.



Ante esto, se plantea en la reforma una renta vitalicia para aquellos adultos mayores de 65 años que no hayan logrado cotizar las 1.300 semanas exigidas en el régimen de prima media (público) o las 1.150 semanas en el régimen contributivo (privado).



A estas personas, siempre y cuando sean elegibles para el Pilar Solidario planteado en la reforma, se les pagará una renta vitalicia si logran cotizar entre 150 y 1.000 semanas laborales. Serán beneficiadas por el Pilar Semicontributivo plasmado en el artículo 18 del proyecto de ley.



Pese a que una renta vitalicia pueda sonar como una política que busca resolver un problema, la realidad puede oscurecerse si se tiene en cuenta el monto que se le pagará a cada adulto mayor en estas condiciones. “En casi todos los casos será una mesada pensional de un valor ridículo, irrisorio”, dijo Julio César Iglesias, analista financiero y asesor de inversiones en su cuenta de Twitter.



Según se estima, una mujer que haya cotizado en el régimen de prima media podría recibir una renta mensual de 94.095 pesos si alcanzó a cotizar 900 semanas laborales.



En el caso de los de régimen contributivo (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia), su mesada sería de 129.815 pesos. Para el caso de los hombres, este monto sería de 111.926 pesos para el régimen público y 154.415 pesos para el privado.



Sin embargo, en el caso de que la mujer solo pudiera cotizar 450 semanas, la mesada estaría sobre los 50.000 pesos para ambos regímenes, mientras que para el del hombre estaría por encima de los 60.000 pesos mensuales.



“Estas mesadas, como es obvio, no resuelven el problema del aseguramiento de la vejez y resultan marginales. Pero claro, sirven para alimentar la narrativa de que esta reforma incrementa la cobertura”, agregó Iglesias.



No obstante, desde el Gobierno se asegura que a estos montos hay que adicionarles más de 223.000 mil pesos que se le entregarán a los ciudadanos que no logren alcanzar su pensión y que se encuentren en condición de pobreza.



Así mismo, también explicó que lo más preocupante es que ya no existirían devoluciones, sino rentas vitalicias, pero no se entregarán desde la edad requerida para pensionarse, o sea, desde los 57 años en el caso de la mujeres y los 62 años en el de los hombres, sino que se haría desde los 65 años para ambos casos.



“A las mujeres les tocará esperar 8 años adicionales para comenzar a recibir algún beneficio pensional. En forma de mesadas miserables. Para los hombres serán tres años adicionales de espera”, mencionó.



De igual manera, estas mesadas no serían heredables. Esto puede significar que si una persona fallece a los 66 años, no habrá recibido ningún beneficio de jubilación y su familia tampoco. “Recuérdese que la renta se calcula sin sobrevivencia y por supuesto, no es heredable”, se explica en el articulado de la reforma.



