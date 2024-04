Reforma pensional: qué debe pasar para que el proyecto sobreviva

Con cada vez menos tiempo y sin avances sustanciales, más allá de la votación de impedimentos. Esta es la realidad en este momento de la reforma pensional en el Congreso, donde al igual que las demás reformas de este Gobierno, el futuro no es tan claro como se quisiera en Casa de Nariño.



Durante el más reciente round que tuvo este proyecto de ley en el Senado, la semana pasada, los congresistas escucharon a diversos voceros de organizaciones sociales, centros de estudio, gremios y el mismo Gobierno, frente a las razones por las que esta reforma es conveniente para unos y peligrosa para otros.



(Lea: Preocupación por ponencia alternativa de reforma de la salud y sobre su aval fiscal).



Además de esto y la votación de todas las objeciones para abstenerse que se presentaron a las directivas del Senado, no se han logrado mayores avances en el proceso, mientras que al interior de este recinto aseguran que las cosas no están tan fácil como se esperaba, mientras el Ministerio del Trabajo pide que arranque el debate en serio.



Para la senadora, Paloma Valencia, uno de los grandes cambios que deben llegar en materia pensional tiene que ver con las megapensiones, las cuales no se deben seguir subsidiando y agregó que Colpensiones debe hacerse cargo de las pensiones de los colombianos que ganan hasta un salario mínimo y así subsidiar a los colombianos que más lo necesitan.



(Le recomendamos: ¿Petro pondrá en marcha la reforma a la salud a través de nuevo modelo para docentes?).

Reforma pensional iStock

“Los subsidios deberían estar concentrados en el salario mínimo, especialmente de aquellos que lo necesitan. Quisiéramos que Colpensiones se haga cargo de cobijar a quienes se van a pensionar en ese rango, los demás deberían pasar a los fondos privados, esto para que el Gobierno se concentre en ayudar a los más pobres”, explicó.



Uno de los puntos que más inquieta a quienes apoyan la reforma pensional es el hecho de que no hay una mayoría sólida o por lo menos esa es la percepción que hay en el Legislativo, donde ya la oposición ha obligado a que el debate se postergue en varias ocasiones con la estrategia de ruptura de quórum.



(Puede leer: Reforma pensional ya cumplió trámites solicitados para ser votada: qué viene ahora).



Es por esto que para la senadora Martha Peralta, construir consensos debe ser la prioridad de los representantes del Gobierno Nacional que están moviendo este proyecto desde hace 13 meses en el Congreso.



“Debemos seguir trabajando para poder tener mayorías, no pueden seguir imponiéndose las estrategias de la oposición para dilatar y no abordar el debate de manera sensata. La bancada de gobierno hace lo propio y estamos listos para defender con argumentos el Proyecto de Ley pero el equipo de gobierno también debe establecer diálogos políticos con los que piensan distinto o que hoy tienen dudas sobre el respaldo que necesitamos para que por fin las personas más vulnerables del país puedan tener una vejez digna”, agregó.



Mientras se espera que este martes se escriba un nuevo capítulo en el proceso de este proyecto, algunos congresistas piden que escuchen a todos los sectores.



DANIEL HERNÁNDÉZ NARANJO

​Periodista de Portafolio