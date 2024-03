Los ‘micos’ que tendría la reforma pensional sobre los pilares y el manejo de recursos

La reforma pensional del presidente Gustavo Petro sigue en discusión en el Congreso de la República y desde varios sectores políticos, este proyecto de ley no ha pasado por alto, al punto de denunciar varias irregularidades respecto al articulado.



Uno de dichos sectores es la oposición, desde la cual la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, se ha perfilado como una de las principales detractoras a una de las reformas sociales del jefe de Estado.



Recientemente, la congresista del uribismo, mediante un hilo en su cuenta de la red social X, aseguró que existen varios 'micos' en el articulado del proyecto de ley, diciendo que en este reposan "aumentos de flujos de caja en el presupuesto para Petro, facultades extraordinarias, aumento del pasivo pensional, y hasta focalización de subsidios a dedo".



Paloma Valencia Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Manejo de recursos

En primer lugar, Valencia habla sobre la posible liberación de caja que tendría el Gobierno con el Presupuesto General de la Nación, es decir, que los recursos a disposición serían mayores.



"En 2025, Petro recibiría 4,2 billones de pesos. En 2026; recibiría 5,2 billones de pesos", explicó la senadora.



Y agregó: "¡Esta plata debe ahorrarse! No hacerlo, es obligar a los jóvenes colombianos en el futuro a pagar esta deuda".

Más adelante, hablando ya de la inversión de los recursos, la senadora asegura que, mediante facultados extraordinaria, el Gobierno sería el que determine el foco de inversión de los ahorros y rendimientos de los trabajadores, citando al Artículo 63 del proyecto de ley.

Cabe señalar que dicho artículo menciona: "Dentro del esquema de multifondos el Gobierno Nacional establecerá su régimen de inversiones con el objetivo de procurar la mejor rentabilidad ajustada por riesgo a los(as) afiliados(as) y la Superintendencia Financiera ejercerá la vigilancia al cumplimiento de la composición del portafolio de dicho fondo, según lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el régimen de inversiones que defina".



La congresista aseguró también que la reforma aumentaría el pasivo pensional de los trabajadores en más de 50 puntos porcentuales, haciendo que los "futuros jóvenes" tengan que pagarlo.



Y es que, según calculos hechos por la senadora a partir de datos recopilados de la Anif y Fedesarrollo, con la reforma, el pasivo pensional para el 2100 sería superior al 180 % del PIB para ese año, con variaciones de 64,6 y 102,7 puntos porcentuales, respectivamente.



3- La Reforma aumentaría el pasivo pensional de los colombianos en más del 50 puntos porcentuales.



Fedesarrollo y ANIF proyectan que alcanzaría más del 180% del PIB.



Los pilares

La senadora Paloma Valencia también se refirió a los pilares contributivo, semicontributivo y solidario, afirmando que, en caso de que la reforma sea aprobada tal como está, ampliaría aún más la influencia gubernamental en la asignación de pensionados a cada pilar.



Por ejemplo, asegura que, en el caso del pilar solidario, el Gobierno decidiría quién puede pertenecer o no a este. Cabe resaltar que en la ponencia de la reforma se encuentran los requisitos establecidos para hacer parte del sistema:



a) Ser ciudadano(a) colombiano(a).



b) Tener mínimo sesenta y cinco (65) años de edad en hombres y sesenta (60) años en mujeres.



c) Integrar el grupo de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, conforme a la focalización que establezca el Gobierno Nacional.



d) Acreditar residencia en el territorio colombiano con un mínimo de diez (10) años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acceder a la renta básica solidaria.



4- Dejar en manos del gobierno la focalización significa que; este decidirá quienes son y quienes no del pilar solidario.



En cuanto al pilar contributivo, la senadora asegura que no exista mayor claridad sobre el Fondo Común de Vejez, propuesto en esta sección de la reforma junto al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, el cual sí está definido en el proyecto de ley.



"La reforma define el primero; pero no el segundo. Esta es solo una muestra de la enredada e incompleta redacción del proyecto que deja mucho espacio a la especulación", dice Paloma Valencia.



Sin embargo, conforme al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, la senadora asegura que, pese a que si está definido, no muestra la desacumulación detallada.



"Además el Fondo no tendrá cuentas a nombre individual de los ahorradores; será otro fondo común", agregó.

7- Tampoco es admisible que el articulado no establezca de manera detallada la desacumulacion del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.



