Reforma pensional: Partido Liberal llegó a acuerdo con el Gobierno para apoyarla

La reforma pensional del presidente Gustavo Petro estaría viendo, por fin, la luz en el Congreso de la República. Y es que este lunes 15 de abril, el Gobierno llegó a un acuerdo con el Partido Liberal para apoyar el proyecto.



El senador de la colectividad roja Alejandro Chacón lo confirmó tras un almuerzo en la Casa de Nariño a la que asistió la mayoría de la bancada roja.



"Al no apoyar el archivo, por supuesto que estamos acompañando con los cambios que el partido ha venido concertando", afirmó Chacón, quien sostuvo que se logró una reducción del umbral para cotizar en Colpensiones de 3 a 2,3 salarios mínimos legales vigentes.



"Mantenemos que nos aumenten un poco más el subsidio que se da para el estrato uno, el estrato dos, en el apoyo que da el Estado de 15 a 20 para hombres y tienen que subirlo de 15 a 25 para las mujeres. Y, por supuesto, la garantía de que no va a ser administrado por Colpensiones, sino que va a tener la garantía de protegerse el ahorro de los colombianos", agregó el parlametario.

¿Diferencias en el Partido Liberal?

Según conoció el diario EL TIEMPO, no todos los liberales apoyarán la reforma pensional de Petro. Uno de quienes ya dijo que no lo haría fue el senador Juan Pablo Gallo.



Eso sí, el acuerdo de este lunes se da después de que el expresidente César Gaviria, jefe de la colectividad, pidió que se concertara un nuevo texto.



"No soy partidario de negar el proyecto gubernamental si se llega a una solución viable. Habría que pensar si en la próxima legislatura presentaríamos una reforma consensuada que resuelva el problema de proveer los recursos para por lo menos mejorar el sistema actual de una manera que sea realista. Estamos seguros de que las distintas organizaciones políticas verían con buenos ojos un camino como el que sugiero. Creo que mi partido vería con buenos ojos esta opción", había dicho Gaviria en una publicación de EL TIEMPO.



Al respecto, el senador Chacón afirmó que se reunieron con el presidente Gaviria y "lo que hablamos con el presidente Gaviria a lo que se está teniendo por medios de comunicación. En la reunión que los senadores con el presidente Gaviria entendió, y estuvo de acuerdo, en que el partido no votara el archivo y que había que hacer algo para solucionar el problema, el hueco fiscal, pensional que existe en este país. Eso fue lo que dialogamos con el presidente Gaviria y no tuvo reparos para eso, en ese momento cuando dialogamos los senadores".



Con el apoyo de los liberales, el Gobierno garantizaría el avance de la reforma en el Senado, pues también acompañarían otros parlamentarios de 'la U'.



Con esto, el principal obstáculo del proyecto sería el tiempo, ya que si la iniciativa no supera tres debates antes del 20 de junio se hunde por falta de trámite.



La decisión del liberalismo, según la senadora Paloma Valencia, quien criticó el apoyo a la reforma, significaría acabar con el sistema mixto y que "desaparezcan los fondos privados".



