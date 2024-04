Reforma pensional: presidente del Congreso levantó sesión y el proyecto no se debatió

La sesión plenaria del Senado en la que se esperaba discutir las ponencias alternativas y oficial de la reforma pensional terminó en polémica. El presidente del Senado, Iván Name, levantó la sesión en protesta al "trato inadecuado" que ha recibido el Congreso por parte del presidente Gustavo Petro tras el hundimiento de la reforma de la salud, la semana pasada.



La plenaria, que se inició pasadas las 4 de la tarde, aunque estaba programada para las 2, comenzó con una intervención de Name en la cual informó quiénes serían los miembros de la subcomisión que le rendirá un informe a la plenaria sobre si se debe revivir la reforma de la salud, a propósito de una apelación interpuesta por el Pacto Histórico después de que el proyecto fue archivado en la Comisión VII con 9 de 14 votos.



Posteriormente, Name leyó una misiva que le envió al presidente Petro la semana pasada después de que el jefe de Estado señaló que la decisión de la célula legislativa de archivar el proyecto fue determinada por la empresa española Keralty, dueña de la EPS Sanita, hoy intervenida por la Superintendencia de Salud.



"Me obliga a responder a su osadía. Y por ello leo, para no establecer un debate", comentó Name.

En el texto, que fue divulgado la semana anterior, el presidente Name aseguró que las "injuriosas y calumniosas declaraciones del Presidente atentan contra la dignidad que ostentan todos los miembros de esta célula legislativa".



Posteriormente, cuando terminó de leer su misiva, informó sobre el levantamiento de la sesión: "Nuestra insatisfacción por ese trato inadecuado. En señal de protesta levanto la sesión y cito para el próximo lunes", dijo Name a la plenaria.

La decisión causó polémica. El senador Miguel Uribe, por ejemplo, celebró la determinación del presidente del Senado: "Celebró la decisión del presidente Name de haber levantado la sesión, que estaba convocada inicialmente para discutir la reforma de pensiones, como un acto de rechazo y protesta en contra de las acusaciones falsas y calumniosas por parte de Gustavo Petro al Congreso de la República. No le podemos permitir a Gustavo Petro que se extralimite en sus funciones, que calumnie a los congresistas y que viole la independencia de poderes. Es el momento que Gustavo Petro aprenda la lección".



Pero los aliados del Gobierno cuestionaron duramente la medida. "El presidente Iván Name ha tomado una decisión que nos tomó a todos por sorpresa (...). Más allá de las discusiones que puedan haber con el presidente Petro tenemos que buscar unos acuerdos. También tiene que entender el senador Iván Name que habla a nombre de algunos de los que votaron por él, pero no habla a nombre de muchos de los que estamos acá", opinó el senador Inti Asprilla, de la Alianza Verde, quien en principio apeló el levantamiento de la plenaria, pero señaló que para buscar acuerdos retiró su solicitud.

¿Qué significa para la reforma pensional?



Si bien la iniciativa sigue con vida y el Gobierno comienza a consolidar unas mayorías -el Partido Liberal abrió las puertas para la concertación- para la aprobación de su ponencia de cara al segundo debate, sin duda la decisión de Name es un revés para el proyecto.



¿Por qué? Además del desafío de consolidar el apoyo, el tiempo es un factor en contra para el Gobierno. Si la reforma no está aprobada antes del 20 de junio, se hundirá por falta de trámite y todavía debe superar tres debates: uno en la plenaria del Senado y dos en la Cámara de Representantes.

