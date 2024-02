Las cinco sugerencias 'concretas' que Anif hace para mejorar la reforma pensional

La reforma pensional regresó al Congreso de la República, este martes 27 de febrero. El proyecto, una de las banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro, debe afrontar su segundo debate, en Plenaria del Senado, y vuelve a estar en el centro de interés, ya que es una iniciativa que genera muchas dudas y reparos.



Al respecto, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) dio a conocer las principales falencias que, a su juicio, tiene la reforma.



Para el centro de estudios económicos, "la propuesta de reforma pensional en su estado actual no solucionará varios de los problemas del sistema, ya que no modifica la edad de pensión o los regímenes especiales".



Dijo que en materia de cobertura, "es importante recordar que la mayoría de los trabajadores colombianos no alcanzan los requisitos de pensión como resultado de la informalidad laboral. En ese sentido, reiteramos que la propuesta de reforma laboral, que el Congreso discutirá de forma separada, va en contravía de mejorar la cobertura pensional, ya que, en lugar de atacar la informalidad, podría aumentarla, al incrementar los costos del trabajo formal".



Sobre la propuesta del proyecto de aumentar la cobertura con la propuesta de consolidar un pilar solidario, "que no es precisamente de naturaleza pensional y está destinado a los adultos mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad", dijo que es una idea bienvenida, pero no se necesita una reforma pensional para llevarla a cabo.

"Para que este programa de transferencias sea una realidad es necesario que el Gobierno apropie los recursos y se programe dicho gasto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo", explicó.



En materia de inequidad, para Anif, la propuesta del Gobierno avanza al reducir el monto máximo de subsidios. No obstante, "al tener un umbral de tres salarios mínimos para el pilar contributivo, los subsidios se van a generalizar para toda la población hasta el umbral. En últimas, las personas de mayores ingresos continuarán recibiendo un subsidio".



"Si consideramos el aspecto de sostenibilidad, el pilar contributivo de Prima Media propuesto por el Gobierno, que incluye los aportes de todos los afiliados hasta por tres salarios mínimos, terminaría generando un aumento significativo del pasivo pensional del país, lo que puede comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas y, por ende, del sistema".



Anif afirmó que, según sus cálculos, el pasivo pensional aumentaría a 194 % del PIB por cuenta de la propuesta de reforma, unos 84 puntos del PIB por encima del pasivo actual.



"De este aumento, 40 puntos del PIB se explican por el pilar contributivo de Prima Media. Reducir el umbral de dicho pilar a 1,5 salarios mínimos, como sugiere la propuesta alternativa de reforma pensional del Partido de la U, ayudaría a reducir el pasivo pensional, según nuestros cálculos, en 23 puntos del PIB (aproximadamente 360 billones)", complementó.



Las propuestas de reforma pensional

Anif también reveló cinco sugerencias concretas para mejor el proyecto de reforma pensional. Estas son:

- Reducir el umbral del pilar contributivo (ojalá a un salario mínimo, pero en todo caso inferior o igual a 1,5).



- Crear un fuerte sistema de Gobierno Corporativo del Fondo del Ahorro, que en ningún caso debería ser administrado por Colpensiones.



- Diseñar un régimen de transición menos laxo, de al menos 1.000 semanas y con requisitos de edad.



- Posponer la entrada en vigencia del nuevo sistema a 2026 o 2027, para que Colpensiones tenga tiempo para preparase.



- Mantener los bonos pensionales de mujeres con hijos, hasta un mínimo de 1.150, pero no reducir las semanas cotizadas de las mujeres a 1.000 como plantea la actual propuesta del Gobierno.



El centro de estudios también invitó a proteger el ahorro del sistema y a pensar en condiciones menos laxas para el régimen de transición y así reducir los costos fiscales.



"Las reformas pensionales son infrecuentes y afectan el bienestar de varias generaciones. Celebramos la iniciativa del Gobierno de repensar el diseño del sistema pensional. Invitamos al Congreso a tener una discusión informada y responsable, dado que una reforma pensional tendría un efecto inmediato en la economía del país y en las siguientes generaciones de colombianos", cerró.



